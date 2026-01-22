Τα μπλόκα των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής αποχωρούν αυτές τις ημέρες από τους δρόμους μετά από μία σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, αν και παραμένουν απογοητευμένοι από τη στάση της κυβέρνησης, αποφάσισαν να αλλάξουν τη μορφή των δράσεων τους.

Ωστόσο, όπως δείχνει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί τα αιτήματα, αλλά και τη μορφή των κινητοποιήσεων δικαία.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για τα αιτήματα των αγροτών;

Ειδικότερα, στην ερώτηση: «Αυτές τις ημέρες γίνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Από όσα γνωρίζετε ή έχετε ακούσει για το θέμα, θα λέγατε ότι τα αιτήματά τους είναι…;», το 75% απάντησε “δίκαια”, το 23% “υπερβολικά”, ενώ το 2% “Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ”.

Ωστόσο, το εν λόγω ποσοστό εμφανίζει πτώση καθώς στην προηγούμενη μέτρηση τα αποτελέσματα στην ίδια ερώτηση, ήταν 81% “δίκαια” και το 17% “υπερβολικά”.

Το πολιτικό και κοινωνικό προφίλ των ερωτηθέντων για τα αιτήματα

Ποια είναι η πολιτική αυτοτοποθέτηση των ερωτηθέντων;

Το 94% των ανθρώπων που αυτοτοποθετούνται ως Αριστεροί θεωρεί τα αιτήματά δίκαια, ενώ το 4% τα θεωρεί υπερβολικά.

Το 87% των ανθρώπων που αυτοτοποθετούνται ως Κεντροαριστεροί θεωρεί τα αιτήματά δίκαια, ενώ το 13% τα θεωρεί υπερβολικά.

Το 75% των ανθρώπων που αυτοτοποθετούνται ως Κεντρώοι θεωρεί τα αιτήματά δίκαια, ενώ το 23% τα θεωρεί υπερβολικά.

Το 47% των ανθρώπων που αυτοτοποθετούνται ως Κεντροδεξιοί θεωρεί τα αιτήματά δίκαια, ενώ το 51% τα θεωρεί υπερβολικά.

Το 62% των ανθρώπων που αυτοτοποθετούνται ως Δεξιοί θεωρεί τα αιτήματά δίκαια, ενώ το 35% τα θεωρεί υπερβολικά.

Ποια είναι η υποκειμενική κοινωνική ένταξη των ερωτηθέντων;

Το 93% των ανθρώπων που θεωρεί ότι ανήκει στην αγροτική τάξη θεωρεί τα αιτήματά δίκαια, ενώ το 7% τα θεωρεί υπερβολικά.

Το 84% των ανθρώπων που θεωρεί ότι ανήκει στην εργατική τάξη θεωρεί τα αιτήματά δίκαια, ενώ το 16% τα θεωρεί υπερβολικά.

Το 81% των ανθρώπων που θεωρεί ότι ανήκει στους μικρομεσαίους θεωρεί τα αιτήματά δίκαια, ενώ το 18% τα θεωρεί υπερβολικά.

Το 69% των ανθρώπων που θεωρεί ότι ανήκει στη μεσαία τάξη θεωρεί τα αιτήματά δίκαια, ενώ το 29% τα θεωρεί υπερβολικά.

Το 63% των ανθρώπων που θεωρεί ότι ανήκει στην ανώτερη τάξη θεωρεί τα αιτήματά δίκαια, ενώ το 34% τα θεωρεί υπερβολικά.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για τη μορφή των κινητοποιήσεων;

Στην ερώτηση: «Πώς θα αξιολογούσατε τη μορφή των κινητοποιήσεων που έχουν επιλέξει οι αγρότες, δηλαδή το κλείσιμο δρόμων (μπλόκα);», το 63% απάντησε “δικαιολογημένη”, το 36% “αδικαιολόγητη”, ενώ το 1% “Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ”. Στην προηγούμενη μέτρηση τα αποτελέσματα στην ίδια ερώτηση, ήταν 63% “δικαιολογημένη” και το 35% “αδικαιολόγητη”.

Το πολιτικό και κοινωνικό προφίλ των ερωτηθέντων για τα μπλόκα

Ποια είναι η πολιτική αυτοτοποθέτηση των ερωτηθέντων;

Το 92% των ανθρώπων που αυτοτοποθετούνται ως Αριστεροί θεωρεί τα μπλόκα δικαιολογημένα, ενώ το 8% τα θεωρεί αδικαιολόγητα.

Το 75% των ανθρώπων που αυτοτοποθετούνται ως Κεντροαριστεροί θεωρεί τα μπλόκα δικαιολογημένα, ενώ το 24% τα θεωρεί αδικαιολόγητα.

Το 64% των ανθρώπων που αυτοτοποθετούνται ως Κεντρώοι θεωρεί τα μπλόκα δικαιολογημένα, ενώ το 35% τα θεωρεί αδικαιολόγητα.

Το 27% των ανθρώπων που αυτοτοποθετούνται ως Κεντροδεξιοί θεωρεί τα μπλόκα δικαιολογημένα, ενώ το 73% τα θεωρεί αδικαιολόγητα.

Το 44% των ανθρώπων που αυτοτοποθετούνται ως Δεξιοί θεωρεί τα μπλόκα δικαιολογημένα, ενώ το 53% τα θεωρεί αδικαιολόγητα.

Ποια είναι η υποκειμενική κοινωνική ένταξη των ερωτηθέντων;