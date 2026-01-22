Ο Παναθηναϊκός έκλεισε με ήττα τη «διαβολοβδομάδα» στην Ευρωλίγκα. Μετά από μεγάλη μάχη, οι «πράσινοι» έχασαν στις λεπτομέρειες από την Μακάμπι με 75-71, μέσα σε μία άκρως εχθρική ατμόσφαιρα. Ένσταση κατέθεσαν οι «πράσινοι» στην τρίτη περίοδο. Στο 14-10 έπεσε το Τριφύλλι στην κατάταξη. Επόμενος αντίπαλος η Βιλερμπάν στη Γαλλία.

Σε ένα ματς μέσα σε μία ατμόσφαιρα που έβραζε και τους οπαδούς της Μακάμπι να καθυβρίζουν τον Αταμάν, ο Παναθηναϊκός έβαλε στην εξίσωση παίκτες που ξεχώρισαν στο ματς με την Μπασκόνια, συν τους Σορτς και Γιούρτσεβεν που δεν έπαιξαν λεπτό. Από την άλλη, ο Οσμάν έμεινε εκτός δωδεκάδας προσθέτοντας έναν πονοκέφαλο στον Τούρκο προπονητή που έτσι κι αλλιώς δεν είχε τον Κέντρικ Ναν.

Το ματς ήταν δύσκολο, ήταν ντέρμπι και φάνηκε από την πρώτη περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός είναι κακά τελειώματα και πεταμένες ευκαιρίες. Το +1 του πρώτου δεκαλέπτου (20-21) ήταν ένα μήνυμα για τη συνέχεια, αφού και στο δεύτερο το ματς συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο. Ο Τολιόπουλος μπήκε στο παρκέ, πέτυχε 5 πόντους, έδωσε ανάσες στο Τριφύλλι, αλλά το 6-0 των γηπεδούχων άλλαξε τον ρου τον αγώνα, με το 42-39 να γράφει την ιστορία του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν σκληρό, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειχνε ψυχωμένος σε άμυνα και επίθεση. Ο Γκραντ ήταν εύστοχος, ο Χουάντσο πολύ καλός στην άμυνα και στα ριμπάουντ και το ματς πήγαινε πόντο-πόντο, σπάζοντας καρδιές.

Λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, Σορτς και Χολμς ανέλαβαν δράση, ο Σαμοντούροφ απάντησε στα τρίποντα του Μπλατ και ο «επτάστερος» έκλεισε στο +1 (59-60), σε ματς-θρίλερ.

Στην τελευταία και χιτσοκική περίοδο, ο πληγωμένος από τις απουσίες Παναθηναϊκός έβρισκε τον μπελά του από τον Ταμίρ Μπλατ, σε ένα ματς που είχε ένταση, αλλά και ένσταση. Στις εξέδρες συνεχιζόταν η εχθρική στάση απέναντι στον Αταμάν, ο οποίος στο 3’18” έκανε ένσταση, μέσω του Νίκου Παππά, γιατί κόλλησε το χρονόμετρο.

Το φινάλε έμοιαζε με… αιωνιότητα. Η Μακάμπι πήγε στο +5, αλλά το μεγάλο τρίποντο του Ρογκαβόπουλο κράτησε ζωντανό τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε πεταμένες στα σκουπίδια επιθέσεις για να γυρίσει το ματς.

Το ψυχοβγαλτικό παιχνίδι, με τα χαλασμένα χρονόμετρα, είχε και ψυχοβγαλτικό φινάλε. Ο Παναθηναϊκός είχε την τύχη στα χέρια του με δύο τρίποντα από Σλούκα και Γκραντ, αλλά αμφότεροι αστόχησαν για να δώσουν το προβάδισμα και η Μακάμπι πήρε τη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71