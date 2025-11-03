5 το πρωί: Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια – Το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ – Η δολοφονία του Λάλα
Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο τις εξελίξεις σχετικά με το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια Ηρακλείου, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς και πάνω από 10 τραυματίες - Φόβοι για αντίποινα.
1
Αιματοκυλίστηκαν τα Βορίζια Ηρακλείου - 2 νεκροί και πάνω από 10 τραυματίες
- Το χρονικό: Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε μια νεοαναγειρόμενη οικοδομή στα Βορίζια. Το επόμενο πρωί τον λόγο πήραν πλέον τα όπλα, με πάνω από 2.000 σφαίρες να πέφτουν συνολικά. Η ανέγερση αυτού του σπιτιού φαίνεται πως παραβίασε τη «συμφωνία» που είχαν οι οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη, μεταξύ των οποίων υπάρχει βεντέτα από τη δεκαετία του 1950, πως κάθε οικογένεια θα κατοικεί σε διαφορετική πλευρά του χωριού.
- Τα θύματα: Η πρωτοφανής συμπλοκή είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, εκ των πρωταγωνιστών της συμπλοκής, η κηδεία του οποίου αναμένεται να γίνει σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, η οποία είχε βρεθεί στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.
- Η ανησυχία: Το χωριό θυμίζει πλέον φρούριο, καθώς έχει καταληφθεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ υπάρχει έντονος φόβος για τη διενέργεια αντιποίνων, καθώς εκτιμάται ότι τουλάχιστον 3 άτομα από τις 2 οικογένειες κρύβονται σε βουνά, φέροντας βαρύ οπλισμό. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι εμπλεκόμενο στο επεισόδιο ήταν έξι, με τους δύο να νοσηλεύονται τραυματισμένοι και έναν να έχει χάσει τη ζωή του.
2
«Παγώνει» το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ στην επαρχία μετά τις αντιδράσεις
- Παράταση και επανεξέταση: Μετά από έντονες αντιδράσεις από δημάρχους, βουλευτές και κατοίκους της περιφέρειας, τα ΕΛΤΑ αποφάσισαν να δώσουν παράταση στο κλείσιμο καταστημάτων της επαρχίας. Η απόφαση κρίθηκε αιφνιδιαστική και ανεπαρκώς τεκμηριωμένη, καθώς σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές τα ΕΛΤΑ αποτελούν τη μοναδική πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες. Η κυβέρνηση ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές συνέπειες πριν προχωρήσουν τα επόμενα βήματα.
- Αναθεώρηση σχεδίου μετά τις αντιδράσεις στην επαρχία: Η διοίκηση των ΕΛΤΑ αναθεωρεί το αρχικό πλάνο και προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις για την επαρχία, με στόχο να διατηρηθούν προσωρινά ορισμένα καταστήματα σε κρίσιμες περιοχές και να εφαρμοστεί ένα πιο σταδιακό μοντέλο μετασχηματισμού, που θα συνδυάζει φυσική παρουσία και εναλλακτικές μορφές εξυπηρέτησης, όπως πρακτορεία. Παράλληλα, αναμένεται νέα επικοινωνιακή καμπάνια για να αποκατασταθεί η εικόνα των ΕΛΤΑ.
- 46 καταστήματα ΕΛΤΑ κλείνουν τη Δευτέρα: Ωστόσο, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ξεκινούν από τη Δευτέρα το πρόγραμμα συρρίκνωσης του δικτύου τους, με 46 καταστήματα να κλείνουν άμεσα σε όλη τη χώρα. Η διοίκηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για αναγκαίο βήμα εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού, καθώς πολλά υποκαταστήματα λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό και χαμηλή ζήτηση. Το σχέδιο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης που αφορά συνολικά πάνω από 200 σημεία σε βάθος χρόνου.
3
Δολοφόνησαν τον Γιάννη Λάλα με καλάζνικοφ στην Αράχωβα
- Πώς έγινε; Ο 42χρονος Γιάννης Λάλας, γνωστός από την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι σουίτας ξενοδοχείου στην Αράχωβα. Οι δράστες τον «γάζωσαν» με καλάσνικοφ και εξαφανίστηκαν, σε μια εκτέλεση που θυμίζει μαφιόζικο χτύπημα με προμελέτη και στρατιωτική ακρίβεια.
- Ποια ήταν η σχέση του με την «Greek Mafia»; Ο Λάλας είχε βαρύ ποινικό παρελθόν και θεωρούνταν άνθρωπος με επιρροή στους κύκλους της λεγόμενης «Greek Mafia». Είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στη δολοφονία του Καραϊβάζ, αλλά αθωώθηκε. Οι Αρχές εξετάζουν εάν η δολοφονία του συνδέεται με παλιούς λογαριασμούς στον υπόκοσμο ή με την εκδίκηση για τον θάνατο του δημοσιογράφου.
- Πώς αντέδρασε η οικογένεια Καραϊβάζ; Η χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ, σχολιάζοντας τη δολοφονία Λάλα, τόνισε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδεται θεσμικά και όχι με αίμα. Υπογράμμισε πως ο κύκλος της βίας δεν κλείνει με εκτελέσεις και κάλεσε τις Αρχές να αποκαλύψουν όλη την αλήθεια πίσω από τις δύο υποθέσεις που φαίνεται να συνδέονται.
4
Νέο κύμα κακοκαιρίας προ των πυλών
- Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία; Από την Τρίτη, η χώρα εισέρχεται σε φάση σημαντικής επιδείνωσης του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους σε αρκετές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση, σηματοδοτώντας την πιο ψυχρή εισβολή του φθινοπώρου μέχρι στιγμής. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και θα κινηθούν ανατολικά.
- Πότε θα «χτυπήσει» στην Αττική; Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί κυρίως την Τρίτη και την Τετάρτη, με διαστήματα βροχών και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια προάστια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα νότια και τα παράκτια τμήματα, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει έως και 4-5 βαθμούς. Παρά τα φαινόμενα, προβλέπονται και πρόσκαιρα διαστήματα βελτίωσης.
- Πόσο θα διαρκέσει και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο; Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει ως τα μέσα της εβδομάδας, με πιο έντονα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Η πτώση της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί μέχρι τις 10-11 Νοεμβρίου, με τους μετεωρολόγους να επισημαίνουν ότι πρόκειται για το πρώτο πραγματικό «κύμα φθινοπώρου» της σεζόν.
5
Νίκες για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ - Νέο στραβοπάτημα για Παναθηναϊκό
- Η νίκη του Ολυμπιακού: Νικηφόρα συνέχισαν την πορεία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκοι» καθώς επικράτησαν με 2-1 του Άρη στο «Γ.Καραϊσκάκης». Για τον Ολυμπιακό, που αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 71′, τα γκολ πέτυχαν οι Ποντένσε και Ταρέμι. Για τον Άρη μείωσε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Μορόν.
- Οι νίκες των δικεφάλων: Με θετικά αποτελέσματα συνέχισαν επίσης και οι δύο δικέφαλοι, καθώς η ΑΕΚ επικράτησε, αν και ιδιαίτερα δύσκολα, του Παναιτωλικού με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Πινέδα στις καθυστερήσεις, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε, πιο εύκολα, με 0-5 εναντίον του Πανσερραϊκού στις Σέρρες.
- Η ήττα του Παναθηναϊκού: Το Σάββατο οι «πράσινοι» είχαν σκοντάψει στον Βόλο, εκεί όπου έχασαν από την τοπική ομάδα με 1-0. Το γκολ τη αναμέτρησης ο Λάζαρος Λάμπρου στο στο 23′.
