Παραμένουν οι έντονοι φόβοι για νέο αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου, καθώς τα άτομα που είχαν ενεργή εμπλοκή στην ανταλλαγή πυροβολισμών έχουν εξαφανιστεί και εικάζεται ότι κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά.

Μάλιστα εκφράζονται φόβοι ότι κάποιοι θα θελήσουν τις επόμενες ώρες να πάρουν εκδίκηση για τους νεκρούς και θα συνεχίσουν την αιματηρή βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Φρούριο το χωριό

Από τις αστυνομικές δυνάμεις αναζητούνται ακόμη τουλάχιστον τρία άτομα, εκτός από τους δυο τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και στους οποίους φέρεται να έχουν ήδη ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις.

Την ίδια ώρα, τα μέτρα ασφαλείας στο χωριό παραμένουν δρακόντεια, ιδιαίτερα εν όψει της αυριανής κηδείας του 39χρονου θύματος.

Ο ρόλος μίας τρίτης οικογένειας

Στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα άτομα από τρίτη οικογένεια με έναν τραυματία, όπως αποκάλυψε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Υπάρχει ανησυχία στην αστυνομία για συνέχεια της βεντέτας, γιατί λείπουν κάποια απρόσωπα, έχουν καταφύγει σε ορεινές περιοχές» επεσήμανε ο αστυνομικός συντάκτης και πρόσθεσε:

«Είναι τρεις οι εμπλεκόμενες οικογένειες, έχει τραυματία και μια τρίτη οικογένεια, που εμπλέκεται ως σύμμαχος προς τη μία οικογένεια. Είναι σύμμαχος της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι και η αντίπαλε έβαλε τη βόμβα»

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος «είναι σημαντικό να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη των τραυματιών. Μερικά μέλη αυτή της τρίτης οικογένειας είναι γνωστά, όταν είχαν συμμετάσχει προ μερικών ετών σε κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας για θέματα που αφορούσαν διεκδικήσεις κτηνοτρόφων».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ και η δικογραφία

Τον σχηματισμό δικογραφίας για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια με την εμπλοκή έξι ατόμων ανακοίνωση η Αστυνομία. Πρόκειται για τον 39χρονο νεκρό, τους δύο τραυματίες και άλλα τρία άτομα που αναζητούνται.

Παράλληλα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα με τα ευρήματα από τις μέχρι τώρα έρευνες σε σπίτια στο χωριό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.»

Η επιστροφή της σορού του 39χρονου στο χωριό

Παράλληλα, στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους, στα Βορίζια, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής η σορός του 39χρονου άνδρα, που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του Σαββάτου.

Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Οι βαπτίσεις των παιδιών

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, χθες, Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη.

Μαλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.