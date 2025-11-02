Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες στο αιματηρό επεισόδιο με την ανταλλαγή πυροβολισμών χθες στα Βορίζια, που είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο του.

Όπως διαπιστώθηκε, στο σώμα του εντοπίστηκαν βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα.

Η κηδεία του, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, μετατέθηκε για το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ η πομπή της κηδείας θα περνούσε μπροστά από τα σπίτια της αντίπαλης οικογένειας γεγονός που –σύμφωνα με τις αρχές– οδήγησε στην απόφαση αναβολής.

Η κηδεία θα γίνει κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και δεν αποκλείεται να γίνεται έλεγχος των ατόμων που θα πηγαίνουν στο χωριό για την τελετή αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Από σφαίρα ο θάνατος και της 56χρονης

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ο θάνατός της προήλθε από πυροβόλο όπλο, αν και αρχικά είχε αναφερθεί ότι έπαθε ανακοπή.

Η 56χρονη εργαζόταν στο γενικό νοσοκομείο Χανίων και είχε πάει στο χωριό για να παρευρεθεί στο μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα της.

Όπως αναφέρει το πιστοποιητικό θανάτου της γυναίκας, η 56χρονη σκοτώθηκε στην κεντρική πλατεία Βοριζίων.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στο αιματηρό περιστατικό, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν πόρτα-πόρτα ελέγχους σε Βορίζια και γειτονικά χωριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον τρία άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο μακελειό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι έχουν ήδη γίνει πολυάριθμες έρευνες σε σπίτια, με μία σύλληψη και μία προσαγωγή, ενώ εντοπίστηκαν ευρήματα σε δύο κατοικίες.

Στην Κρήτη παραμένουν ενισχυμένες δυνάμεις της Αστυνομίας, με τη συνδρομή ειδικών υπηρεσιών από την Αθήνα, της ΕΚΑΜ και των ΜΑΤ.

Στενό συγγενικό πρόσωπο της μιας οικογένειας μίλησε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» εξηγώντας λεπτό προς λεπτό το τι συνέβη αλλά και πώς ξέσπασε ο «πόλεμος» στο χωριό Βορίζια.

Αγνοείται και ο 32χρονος γιος της γυναίκας που σκοτώθηκε

Αγνοείται από χθες ο 32χρονος γιος της 56χρονης γυναίκας, ο οποίος παραμένει στα βουνά, έχοντας εξαφανιστεί μετά τη φονική σύγκρουση των δύο οικογενειών.

Η ιατροδικαστική έκθεση που ολοκληρώθηκε, ανατρέπει πλήρως τα δεδομένα, καθώς επιβεβαιώνει ότι νεκροί υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, ανάμεσά τους η 56χρονη γυναίκα. Το γεγονός αυτό, όπως εκτιμούν άνθρωποι της περιοχής, ίσως συμβάλει στο να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς και οι δύο οικογένειες μετρούν από μία απώλεια.

Το χωριό παραμένει σε κλίμα έντασης, με τους κατοίκους να ζητούν να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Όπως τονίζουν, μόνο όταν εντοπιστεί ποιος τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό θα μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει ο κύκλος του αίματος. Παράλληλα, υπάρχουν μάρτυρες που, σύμφωνα με συγγενείς της 56χρονης, μπορούν να δώσουν κρίσιμες καταθέσεις για το πώς μπήκε η βόμβα και πώς στήθηκε η φονική παγίδα.

Αύριο το πρωί, σε στενό οικογενειακό κύκλο, θα τελεστεί η κηδεία του 39χρονου άνδρα, ενώ η κηδεία της 56χρονης, που μεταφέρθηκε στα Χανιά, δεν έχει ακόμη οριστεί.