Δύο νεκροί, ένας 39χρονος και μία 56χρονη, είναι ο απολογισμός της ανταλλαγής πυροβολισμών χθες (1/11) στα Βορίζια στην Κρήτη, με τη βεντέτα να ξυπνά ανάμεσα σε δύο οικογένειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, φαίνεται πως προκύπτουν μαρτυρίες για το πώς ξεκίνησε η αιματηρή ένοπλη συμπλοκή, μεταξύ δύο οικογενειών που βρίσκονται σε διαμάχη στο χωριό.

Οι μαρτυρίες αυτές, οι οποίες εξετάζονται με προσοχή, αναφέρουν ότι την αρχή έκανε πιθανότατα ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός τελικά κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ φέρονται ότι εμπλέκονται από την άλλη πλευρά οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Επίσης αναζητούνται τουλάχιστον δύο άτομα από την ίδια οικογένεια. Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει σήμερα.

Ειδικότερα η κατάσταση ήταν έκρυθμη από την προηγούμενη μέρα και «έκλεισε» με την ισχυρή έκρηξη σε υπό κατασκευή οικία, που ανήκει στην αντίπαλη οικογένεια του 39χρονου που σκοτώθηκε.

Κλειστά τα σχολεία

Χθες το βράδυ, υπό ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, τελέστηκαν οι βαπτίσεις τριών από τα ανήλικα παιδιά του 39χρονου σε διπλανό χωριό, σύμφωνα με το τοπικό έθιμο που θέλει τον γονιό να μην οδηγείται στην τελευταία του κατοικία εάν υπάρχουν αβάπτιστα παιδιά.

Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, τα σχολεία στη Ρίζα και στο γειτονικό χωριό Ζάρος θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη, για προληπτικούς λόγους και μέχρι να εκτονωθεί η ένταση. Συγκεκριμένα κλειστά θα παραμείνουν το Νηπιαγωγείο Βοριζίων, το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, το Δημοτικό Σχολείο Ζαρού και το Γυμνάσιο Ζαρού.

Ευρεία σύσκεψη

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που έφτασε με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, πραγματοποιήθηκε μέχρι αργά χθες το βράδυ, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν με πολύ προσοχή οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών.

Το χρονικό

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής και προξένησε σοβαρές ζημιές στο οίκημα, ενώ σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο σημείο μετέβη αμέσως περιπολικό, το οποίο παρέμεινε όλη τη νύχτα στον τόπο της έκρηξης.

Το πρωί του Σαββάτου μετέβη στο χωριό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για αυτοψία στον τόπο της έκρηξης. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, την ώρα της αυτοψίας ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού. Οι αστυνομικοί με το περιπολικό κάλεσαν αμέσως ενισχύσεις και κινήθηκαν προς το σημείο των πυροβολισμών, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο χωριό ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ο 39χρονος που βρέθηκε στο σημείο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι μαρτυρίες που συνέλεξαν οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ο 39χρονος, γύρω στις 10.30 το πρωί, ενώ έφτανε με το αυτοκίνητο του στην είσοδο του χωριού, έπεσε πάνω σε μέλη της άλλης οικογένειας, οι οποίοι ήταν εξαγριωμένοι λόγω της έκρηξης, και μόλις τους είδε πυροβόλησε εναντίον τους.

Αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 39χρονος, ενώ από την πλευρά τους τραυματίστηκαν οι δύο άνδρες και μια γυναίκα έπεσε νεκρή, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς λόγω του τρόμου που προκάλεσε η συμπλοκή. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η αδελφή της, καθώς και μια 26χρονη.

Άφαντα τα όπλα

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυνηγετικά και πυροβόλα των εννέα χιλιοστών, όπως προκύπτει από τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε σπίτια σε αναζήτηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την αιματηρή συμπλοκή, αλλά τα όπλα δεν βρέθηκαν. Όσον αφορά το όπλο που χρησιμοποιήσε ο 39χρονος ενδέχεται να το εξεφάνισε κάποιος δικός του μετά το αιματηρό περιστατικό.

Από τους αρμόδιους αξιωματικούς συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και η συλλογή στοιχείων προκειμένου να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες διαμάχης και της συμπλοκής, αλλά και της έκρηξης που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Παράλληλα, όλη η περιοχή είναι υπό αυστηρή επιτήρηση, καθώς ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται στο χωριό και στα δύο νοσοκομεία, ενώ από σήμερα θα εγκατασταθεί και η μονάδα ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Στα νοσοκομεία του Ηρακλείου νοσηλεύονται συνολικά 14 τραυματίες. Δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ και φρουρούνται, καθώς θεωρείται ότι συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή. Από την πρώτη στιγμή, η Αστυνομία μερίμνησε να μεταφερθούν σε διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα τα μέλη των δύο οικογενειών, προκειμένου να αποφευχθεί νέα σύγκρουση.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews για την κατάσταση των τραυματιών, είπε ότι μια γυναίκα 52 ετών φέρει τραύμα στο αριστερό χέρι και δύο άντρες έχουν τραυματιστεί στα κάτω άκρα. Διευκρίνισε δε, ότι η κατάσταση τους είναι καλή και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.