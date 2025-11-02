Ένας από τους κατηγορούμενους της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ο 40χρονος Γιάννης Λάλας έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα.

Ο Γιάννης Λάλας είχε πλούσιο ποινικό παρελθόν και διασυνδέσεις στην Greek Mafia. Mαζί με τον αδελφό του είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Καραϊβάζ, καθώς και για τη δολοφονία πυγμάχου στο Γαλάτσι, ωστόσο είχε αθωωθεί από το δικαστήριο.

Η μαφιόζικη εκτέλεσή του έγινε σε ξενοδοχείο της περιοχής. Μια γυναίκα που ήταν μαζί του τη στιγμή της επίθεσης κάλεσε την Αστυνομία, αναφέροντας το όνομα του θύματος και περιγράφοντας το χάος που επικράτησε. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χτύπημα με επαγγελματική οργάνωση, πιθανόν στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star.

Σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο, οι Αρχές εντόπισαν ένα καμένο αυτοκίνητο, το οποίο θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκε ως όχημα διαφυγής των εκτελεστών. Οι δράστες εκτιμάται ότι το πυρπόλησαν και διέφυγαν με άλλο μέσο.

Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο της Ασφάλειας Λιβαδειάς, ενώ καταφθάνουν ενισχύσεις και από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αθήνας. Η γυναίκα που ήταν παρούσα την ώρα της εκτέλεσης καταθέτει στους αστυνομικούς, ενώ συλλέγεται βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες της περιοχής για να εντοπιστούν τα ίχνη των δραστών.

Είχαν προσπαθήσει να τον σκοτώσουν ξανά στο παρελθόν

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα ο 40χρονος είχε συνάψει στενές σχέσεις με τη ρωσόφωνη εγκληματική οργάνωση του «Έντικ», η οποία βρίσκεται σε σύγκρουση με την Greek Mafia για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Παράλληλα, είχε στραφεί και στο εμπόριο καυσίμων, λειτουργώντας πρατήρια και κατά πληροφορίες εμπλεκόμενος σε κυκλώματα λαθρεμπορίας.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε στόχος. Τον περασμένο Μάιο είχε δεχθεί επίθεση έξω από πρατήριο καυσίμων στα Άνω Λιόσια, όμως τότε κατάφερε να διαφύγει ζωντανός χάρη στη θωρακισμένη Mercedes που οδηγούσε.

Το μήνυμα της γυναίκας του Γιώργου Καραϊβάζ, Στάσας

«Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά. Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πώς νοιωθω, μ’ έπιασε μια τρεμούλα, μου κόπηκαν τα πόδια, είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου, όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στη απέραντη θλίψη» έγραψε.

«Εγώ θα πω εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αλοίμονο ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω, τι δεν θα έδινα θα ερχόταν έστω για λίγο. Ο Θάνατος δεν λύνεται με θάνατο. Γιώργο μου, μου λείπεις και σ αγαπώ πολύ, τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, χωρίς την αγάπη σου» έγραψε.