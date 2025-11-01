Σε ένα παιχνίδι που είχε τις ευκαιρίες και τις προϋποθέσεις για να νικήσει, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 1-0 από τον ΝΠΣ Βόλο, ο οποίος απείλησε μόνο μία φορά στο 90λεπτο και βρήκε γκολ με σκόρερ τον Λάμπρου. Επιπροσθέτως, ο Ισπανός προπονητής θα χρειαστεί χρόνο για να μάθει το ρόστερ του, αφού είναι αλήθεια ότι με τις αλλαγές συστήματος και προσώπων στο δεύτερο ημίχρονο, περισσότερο μπέρδεψε τους παίκτες του παρά τους βοήθησε.

Εξυπακούεται ότι η ευθύνη του Ράφα είναι η μικρότερη. Σίγουρα, ο αγώνας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο αποτέλεσε ένα σκληρό αλλά αναγκαίο μάθημα για τον 65χρονο προπονητή και για το τι θα χρειαστεί να διορθώσει. Δεν έχει πολλά περιθώρια, αλλά μέχρι την Πέμπτη θα έχει καθαρές προπονήσεις για να δουλέψει σε μερικά κομμάτια στην τακτική του Παναθηναϊκού. Βέβαια, ορισμένοι ποδοσφαιριστές τόσο μπορούν και αυτό ο Μπενίτεθ δεν έχει μαγικό… ραβδί να τους μεταμορφώσει.

Στον αντίποδα, ο Χουάν Φεράντο αξίζει τα εύσημα. Αυτός και η ομάδα του στάθηκαν τυχεροί από τα άσχημα τελειώματα των «πράσινων», όμως στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκε μαεστρικά το ματς και μπλόκαρε τις αλλαγές του Μπενίτεθ. Είναι τρεις πολύτιμοι βαθμοί για τον Βόλο, που παράλληλα εξανεμίζει τις όποιες ελπίδες του Παναθηναϊκού για να διεκδικήσει τον τίτλο.

Οι αποφάσεις των προπονητών

Ο Χουάν Φεράντο παρέταξε τον ΝΠΣ Βόλο με σχηματισμό 4-3-3. Ο Σιαμπάνης υπερασπίστηκε την εστία, οι Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας και Φορτούνα ήταν οι τέσσερις της άμυνας, οι Κόμπα, Μύγας και Χουάνπι ήταν οι τρεις της μεσαίας γραμμής, οι Λάμπρου και Τζόκα ήταν οι δύο εξτρέμ και ο Χάμουλιτς ο επιθετικός.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μετά τις δοκιμές του Κυπέλλου, επανέφερε τη «συνταγή» του πρωταθλήματος. Με σύστημα 4-2-3-1 και τον Ντραγκόβσκι στην εστία, τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλο στην τετράδα της άμυνας, οι Τσιριβέγια και Τσέριν ήταν οι δύο αμυντικοί χαφ, ο Τζούρισιτς το «δεκάρι», οι Τετέ και Ζαρουρί οι δύο εξτρέμ και ο Σβιντέρσκι ήταν ο σέντερ φορ.

Χαμένες ευκαιρίες και τιμωρία από τον Λάμπρου

Ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 8′. Ο Τσέριν πέρασε κάθετα τη μπάλα στον Τζούρισιτς, αυτός τη γύρισε στον Τετέ που πλάσαρε, με τη μπάλα να περνάει λίγο άουτ. Πάλι ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός στο 15′ σούταρε συρτά από μακρινή απόσταση, όπως ο Σιαμπάνης μπλόκαρε στη γωνία του. Ο Τετέ συνέχισε τις προσπάθειες και στο 22′ έκλεψε τη μπάλα από τον Φορτούνα και γύρισε στο πρώτο δοκάρι στον Σβιντέρσκι, που δεν πλάσαρε καλά.

Ο Βόλος στην πρώτη επίθεση του σκόραρε στο επόμενο λεπτό. Ο Μύγας σέντραρε από δεξιά και ο Λάμπρου κέρδισε στον αέρα τον Κώτσιρα και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά. Ένα γκολ που δεν πανηγύρισε, σεβόμενος την εξέλιξη του στα τμήματα υποδομής του Τριφυλλιού. Πριν συνέρθουν οι «πράσινοι», οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά στο 25′, όταν ο Λάμπρου πέρασε τον Κώτσιρα και ο Χάμουλιτς πρόλαβε την έξοδο του Ντραγκόβσκι, αλλά το τελείωμα δεν ήταν καλό.

Ο Λάμπρου συνέχισε να ταλαιπωρεί τον Κώτσιρα, στο 30’ τον πέρασε και σούταρε από το ημικύκλιο, για να διώξει με τις γροθιές ο Ντραγκόβκσι. Ο Παναθηναϊκός παραλίγο να ισοφαρίσει στο 32’, όταν ο Σβιντέρσκι γύρισε τη μπάλα στη μικρή περιοχή και ο Τουμπά αστόχησε εξ’ επαφής… Ο Τζούρισιτς στο 37’ μπήκε στην περιοχή από την πάσα του Κώτσιρα, πάσαρε στον επερχόμενο Τετέ που πλάσαρε άουτ.

Οι πολλές αλλαγές μπλόκαραν τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρία στο 48′. Ο Ζαρουρί σημάδεψε την κίνηση του Σβιντέρσκι στην περιοχή και ο Πολωνός έπιασε την προβολή, όμως ο Σιαμπάνης απέκρουσε στη γωνία του. Οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο, όμως η επόμενη απειλή προέκυψε στο 60′. Όταν από το κόρνερ του Τετέ, η κεφαλιά του Ίνγκασον πέρασε άουτ. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 62′ ο Σβιντέρσκι γύρισε στο πέναλτι, όπου ο Τζούρισιτς πλάσαρε πάνω στον Σιαμπάνη.

Ο Μπενίτεθ άλλαξε σύστημα, άλλαξε πρόσωπα, όμως από τότε που άρχισε τις παρεμβάσεις, ο Παναθηναϊκός αποδιοργανώθηκε. Δεν έκανε ούτε μία ευκαιρία μέχρι τη λήξη και ο Βόλος προφύλαξε με άνεση το προβάδισμα του, πανηγυρίζοντας μία πολύ μεγάλη νίκη.

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (87′ Τριανταφύλλου), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μύγας (61′ Πίντσι), Κόμπα, Χουάνπι (87′ Τασιούρας), Λάμπρου, Τζόκα (69′ Μπουζούκης), Χάμουλιτς (88′ Μακνί)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας (76′ Γεντβάι), Ίνγκασον (76′ Πάλμερ-Μπράουν), Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (76′ Μανώλης Σιώπης), Τσέριν, Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί (63′ Πάντοβιτς), Σβιντέρσκι (85′ Γερεμέγεφ)