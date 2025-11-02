Ακάθεκτη προχωρά το σχέδιό της για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων σε όλη τη χώρα η διοίκηση των ΕΛΤΑ, αν και υπό το βάρος των μεγάλων αντιδράσεων από τοπικούς φορείς, αυτοδιοίκηση, κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και αρκετών βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τελικά αύριο Δευτέρα, αναστέλλει τη λειτουργία μόνο 46 από τα 204 υποκαταστήματα όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Με βάση ανακοίνωση των ΕΛΤΑ που εξέδωσε το απόγευμα της Κυριακής, θα κλείσουν συνολικά 33 καταστήματα στην Αττική, πολλά από αυτά σε δήμους με πολλές χιλιάδες κατοίκους όπως π.χ. το Γαλάτσι, η Μεταμόρφωση τα Άνω Λιόσια και τα Βριλήσσια, οκτώ στον νομό Θεσσαλονίκης, και από ένα σε Πάτρα, Δωδεκάνησα (Ρόδος), Ιωάννινα, Ιεράπετρα και Χανιά.

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18) ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49) ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13) ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54) ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14) ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 3 ΑΧΑΪΑΣ ΡΟΔΟΥ 2 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.) ΧΑΝΙΩΝ

Προκειμένου να δικαιολογήσει την απόφασή της αυτή για κλείσιμο καταστημάτων, η διοίκηση υπό τον CEO Γρ. Σκλήκα κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία των ΕΛΤΑ, και ισχυρίζεται πως βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων πλέον, δεν επιτρέπεται καμία κρατική ενίσχυση, γεγονός που καθιστά την απόφαση για αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό των ΕΛΤΑ, αναγκαία για τη βιωσιμότητά τους.

Σε πρώτη φάση τα ΕΛΤΑ κάνουν έναν προσωρινό ελιγμό προχωρώντας σε αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης των ΕΛΤΑ.

Η αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση για τα ΕΛΤΑ

«Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, ​ οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες – απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη – εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια.

Η πλειονότητα των συναλλαγών πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος

Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους ​ και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ΄όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».

Πηγή: οt.gr