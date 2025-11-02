Ο Νοέμβριος μπαίνει δυναμικά με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Έντονα φαινόμενα θα υπάρξουν από την Τρίτη, με βροχές και στην Αττική σύμφωνα με την πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου.

Από το πρωί της Κυριακής εκδηλώνονται τοπικές βροχές στα ΝΔ του Ιονίου. Από το βράδυ της Κυριακής μπαίνουμε σε μια νέα αστάθεια στη δυτική Ελλάδα με διάσπαρτες μπόρες και τα ξημερώματα της Δευτέρας στις ίδιες περιοχές θα έχουμε καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και στα δυτικά της Ηπείρου.

Το μεσημέρι και το απόγευμα της Δευτέρας ο καιρός θα είναι πολύ άστατος σε Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Την Τρίτη ο καιρός αλλάζει ακόμη περισσότερο με βροχές στα δυτικά και ΒΔ, αλλά και στα βόρεια-βορειοανατολικά της χώρας. Και στην Αττική θα έχουμε βροχές και την Τετάρτη θα έχουμε αστάθεια στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας. Από Τρίτη η θερμοκρασία πέφτει και μέχρι τις 11/11 θα πέσει ακόμα περισσότερο.