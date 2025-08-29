5 το πρωί: Φονικό ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο – «Νεκρή» η έρευνα στην Ελλάδα – Με το δεξί η Εθνική στο Eurobasket
Μεγάλης κλίμακας πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου εξαπέλυσε ο ρωσικός στρατός, για πρώτη φορά μετά την συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα, σκοτώνοντας 14 και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους
1
Ρωσικό πλήγμα σε κτίριο της ΕΕ στο Κίεβο
- Μπαράζ επιθέσεων: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων κατεγράφη τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Κίεβο. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σχολεία και κατοικίες. Σοβαρές βλάβες υπέστη και το κτίριο που στεγάζει την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Κίεβο.
- Απαντά η ΕΕ: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τα ρωσικά πλήγματα, κάνοντας λόγο για την «πιο φονική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα από τον Ιούλιο». Σε δήλωση της σημείωσε ότι «διατηρούμε τη μέγιστη πίεση στη Ρωσία. Σύντομα θα παρουσιάσουμε το 19ο πακέτο σκληρών κυρώσεων». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» και τόνισε πως «η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί».
- Ζημιές στα γραφεία του Βρετανικού Συμβουλίου: Ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο υπέστησαν και τα γραφεία του Βρετανικού Συμβουλίου. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές και θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες μέχρι νεωτέρας. Ενώ ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις στις απαντήσεις μας, η συνεργασία μας με τους Ουκρανούς εταίρους μας στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό συνεχίζεται».
2
«Σκοτώνουν» την έρευνα στην Ελλάδα
- Επιστολή επιστημόνων: Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλαν χθες, Πέμπτη, 875 επιστήμονες για τη διαδικασία αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» του Υπουργείου Παιδείας. Το θέμα πρώτο είχε αναδείξει ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής.
- Τι επισημαίνουν; Με την επιστολή αυτή οι ερευνητές επισημαίνουν τις ουσιαστικές αστοχίες, μεταξύ των οποίων και η «Σύγκρουση συμφερόντων» στην αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων, την προχειρότητα και έλλειψη προγραμματισμού αλλά και την καταπάτηση κάθε έννοιας δεοντολογίας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.
- Η αδιαφορία της κυβέρνησης: Τα τρωτά του συστήματος που εγκυμονούσαν θανάσιμο κίνδυνο για την έρευνα είχε αναδείξει το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) υπό τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Σπύρο Αρταβάνη-Τσάκωνα. Παραιτούμενος, στις αρχές του χρόνου, ο Αρταβάνης κατήγγειλε την κυβέρνηση για αδιαφορία για την έρευνα και άγνοια του τρόπου λειτουργίας της η οποία φαίνεται και από την τοποθέτηση σε πολιτικές θέσεις κλειδιά εντελώς ακατάλληλων προσώπων.
3
Πολιτική θύελλα στη Γαλλία και φόβοι για νέα «Ελλάδα»
- Όχι ακόμα ΔΝΤ: Παρά τα προβλήματα η Γαλλία δεν θεωρείται ότι βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης, δηλαδή να μην μπορεί να δανειστεί (λόγω υπέρογκων τόκων) για να καλύψει τις ανάγκες της ώστε να αναγκαστεί να επέμβει το ΔΝΤ, όπως συνέβη στην Ελλάδα. Το γαλλικό κράτος δανείζεται ακόμα με επιτόκιο που κυμαίνεται στον μέσο όρο της ΕΕ και το γαλλικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ (113,9%) παραμένει μικρότερο από της Ελλάδας (153%).
- Δεν στηρίζει τον Μπαϊρού η ακροδεξιά: Το κύριο γαλλικό ακροδεξιό κόμμα απέρριψε τον προτεινόμενο συμβιβασμό με τον Μπαϊρού για τον προϋπολογισμό, λέγοντας ότι είναι «πολύ αργά» για συμφωνία. Ο Μπαϊρού έχει ήδη στοιχηματίσει την επιβίωσή του στην ψήφο εμπιστοσύνης στις 8/9, αλλά με τα ακροδεξιά και τα αριστερά κόμματα να μην τον υποστηρίζουν, οι αναλυτές αναφέρουν ότι η πρωθυπουργία του είναι πιθανό να είναι ήδη καταδικασμένη.
- Έσω έτοιμοι για μπλόκα: Ολοένα και μεγαλύτερη ορμή φαίνεται ότι αποκτά το κύμα διαμαρτυρίας «Bloquons tout» (Να μπλοκάρουμε τα πάντα). Οι λογαριασμοί σε σόσιαλ μίντια που προσανατολίζονται υπέρ της τεράστιας κινητοποίησης της 10ης Σεπτεμβρίου, αλλά και οι δημοσκοπήσεις και οι μετρήσεις καταδεικνύουν ότι το ποτάμι των διαδηλωτών ετοιμάζεται να «καταπιεί» τις γαλλικές πόλεις και τους δρόμους
4
Το απόλυτο για την Ελλάδα
- Ιδανική πρεμιέρα: Η Εθνική ομάδα μπάσκετ με όπλο την άμυνά της επικράτησε 75-66 της Ιταλίας και άρχισε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket. Στα άλλα ματς του ομίλου η Γεωργία επιβλήθηκε 83-69 της Ισπανίας, ενώ η Βοσνία νίκησε 91-64 την Κύπρο.
- Έκαναν το 3/3: Στη League Phase του Europa League θα αγωνιστούν τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι έχασαν ευκαιρίες, όχι όμως και την πρόκριση αφού το 0-0 τους αρκούσε κόντρα στην Σαμσουνσπόρ. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ συνέτριψε 5-0 τη Ριέκα ανατρέποντας το 1-0 του πρώτου ματς. Στη League Phase του Conference League προκρίθηκε η ΑΕΚ μετά τη νίκη της 2-0 κόντρα στην Άντερλεχτ.
- Κλήρωση βουνό: Δύσκολη θα είναι η αποστολή του Ολυμπιακού στην επιστροφή του στο Champions League. Απέναντί του θα βρει Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφο και Καϊράτ Αλμάτι. Πάντως, ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα.
5
Ο Λάνθιμος στο Φεστιβάλ Βενετίας με παλαιστινιακή καρφίτσα
- Ηχηρό μήνυμα: Φορώντας καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία, ο Γιώργος Λάνθιμος πήρε θέση, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα, σε μια διοργάνωση που ξεκίνησε υπό την έντονη σκιά του πολέμου στη Γάζα και των αντιδράσεων για την παρουσία φιλοϊσραηλινών αστέρων. Η «Βουγονία» του έλληνα δημιουργού προβλήθηκε χθες εντός του διαγωνιστικού τμήματος του Φεστιβάλ Βενετίας.
- Στη σκιά της Γάζας: «Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω λίγο απροετοίμαστος για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση», δήλωσε ο ελληνικής καταγωγής αμερικανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν, πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Βενετίας, όταν ρωτήθηκε για την προσωπική του στάση απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. «Είμαι εδώ για να κρίνω και να μιλήσω για τον κινηματογράφο. Οι πολιτικές μου απόψεις, είμαι σίγουρος, συμφωνούν με πολλές από τις δικές σας».
- Πού χάθηκε ο Κλούνεϊ; Aνησυχία σκόρπισε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, η ακύρωση από τον Τζορτζ Κλούνεϊ της συνέντευξης Τύπου για το «Jay Kelly», την παραμονή της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας, καθώς και η απουσία τους από δείπνο με τους συντελεστές, την Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγαπημένος σταρ ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.