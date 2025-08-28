Σκοράροντας δύο φορές και χάνοντας σωρεία ευκαιριών για μεγαλύτερη νίκη, η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 της Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια και πέρασε στη league phase του UEFA Conference League.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά και επιβλήθηκε της αντιπάλου της, καταγράφοντας καλές συνεργασίες.

Η πρώτη καλή στιγμή ήταν μία κεφαλιά του Πιερό, έπειτα από σέντρα του Ελίασον στο 11′.

Τεράστια ευκαιρία χάθηκε στο 24′, όταν ο Πινέδα έκλεψε ψηλά και έβγαλε τον Πιερό σε θέση βολής, ο οποίος όμως κόπηκε.

Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει τα ηνία, ώσπου στο 36′ ο Ρότα έκοψε τον Ανγκούλο, ο Ελίασον πέρασε την μπάλα στον Κοϊτά, κι εκείνος άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ.

Συνολικά, οι γηπεδούχοι κατέγραψαν ένα γκολ και άλλες τέσσερις καλές στιγμές στο α’ ημίχρονο, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν δημιούργησαν υποψία φάσης.

Τρία λεπτά μετά τη σέντρα του β’ μέρους, ο Κουτέσα ζευγάρωσε τα γκολ της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς με υπέροχη ατομική ενέργεια και άπιαστο σουτ.

Τα πάντα θα είχαν κριθεί στο 54′, αν ο Πινέδα δεν είχε νικηθεί στο τετ-α-τετ με τον Κούσεμανς.

Πάντως, η Άντερλεχτ δεν έβγαλε ίχνος αντίδρασης, επομένως η ΑΕΚ έφτασε σε μία άνετη πρόκριση.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα, Ελίασον, Πιερό.

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ: Κούσεμανς, Οζκάν, Χέι, Κανά, Μάαμαρ, Γιανσάνα, Ουέρτα, Ντε Κατ, Ανγκούλο, Αζάρ, Ντόλμπεργκ.