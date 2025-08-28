Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην Τούμπα, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-0 της Ριέκα και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Πρωταγωνιστής ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με σπουδαία εμφάνιση, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ που ξεσήκωσε το κοινό.

Οι πέντε διαφορετικοί σκόρερ του «Δικεφάλου» ήταν οι Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ, Γιακουμάκης και Πέλκας, δείγμα της επιθετικής πολυφωνίας της ομάδας. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε μόνο σε μία αλλαγή σε σχέση με το πρώτο ματς στην Κροατία, χρησιμοποιώντας τον Ντεσπόντοφ αντί του Ιβάνουσετς, με το δίδυμο Οζντόεφ – Μεϊτέ να παραμένει στον άξονα.

Από τα πρώτα λεπτά οι «ασπρόμαυροι» επέβαλαν τον ρυθμό τους. Ο Μεϊτέ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 12’, ενώ ο Κωνσταντέλιας στο 25’ με εκπληκτική ατομική ενέργεια έκανε το 2-0, δίνοντας σαφές προβάδισμα πρόκρισης. Στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ είχε την υπεροχή και στην κατοχή (60%-40%) και στις τελικές προσπάθειες.

Στην επανάληψη η ομάδα δεν κατέβασε ταχύτητα. Στο 56’ ο Κωνσταντέλιας δημιούργησε και ο Τσάλοφ σκόραρε για το 3-0, «τελειώνοντας» την υπόθεση πρόκριση. Ακολούθησε το μαγικό γκολ του Γιακουμάκη, ο οποίος με εντυπωσιακή κίνηση και δυνατό σουτ πέτυχε το 4-0, πριν ο Πέλκας βάλει την υπογραφή του στη μεγάλη βραδιά με το πέμπτο τέρμα.