5 το πρωί: Αντιφάσεις Τραμπ για Ιράν – Τα πολιτικά πόθεν έσχες – Διετής ανανέωση για Κοβέσι
Την ώρα που οι αποκαλύψεις της WSJ περί εμπλοκής των ΗΑΕ στα πλήγματα κατά του Ιράν φουντώνουν το πολεμικό σκηνικό στον Περσικό, ο αμερικανός πρόεδρος βάζει την εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη και την ίδια στιγμή ανοίγει παράθυρο στη διπλωματία
1
Η γεωπολιτική εξίσωση στη Μέση Ανατολή
- Η σκληρή στάση Τραμπ και το ενεργειακό ρίσκο: Ο αμερικανός πρόεδρος απέρριψε ως «σκουπίδια» την πρόταση της Τεχεράνης, απειλώντας ξανά με πλήρη σύρραξη που θα κλυδωνίσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Παρά την επιθετική ρητορική και τον χαρακτηρισμό της εκεχειρίας ως ετοιμοθάνατης, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας, ανακοινώνοντας παράλληλα την αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου στα καύσιμα για να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες.
- Το πυρηνικό παζάρι και το μπλόκο στο εμπόριο: Η κρίση επικεντρώνεται στην απαίτηση των ΗΠΑ για πλήρη απομάκρυνση του πυρηνικού υλικού, την ώρα που το Ιράν διεκδικεί κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ και άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Η διεθνής κοινότητα απορρίπτει τους ιρανικούς όρους για τον έλεγχο των θαλάσσιων οδών, ενώ το Ισραήλ προειδοποιεί για στρατιωτική εμπλοκή αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, θεωρώντας το τρέχον καθεστώς της Τεχεράνης αποδυναμωμένο.
- Διεθνείς διαμεσολαβήσεις και εσωτερική καταστολή: Ενώ το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει και ο Τραμπ πιέζει την Κίνα να παρέμβει στην Τεχεράνη, το εσωτερικό του Ιράν παραμένει καζάνι που βράζει. Οι συνεχιζόμενες εκτελέσεις για κατασκοπεία και η σκληρή καταστολή αποκαλύπτουν την προσπάθεια του θεοκρατικού καθεστώτος να διατηρήσει τον έλεγχο, την ίδια στιγμή που δέχεται ισχυρά πλήγματα από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις στην περιοχή.
2
Τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών
- Οι περιουσιακές δηλώσεις: Ενδιαφέρουσες μεταβολές, αγοραπωλησίες και επενδύσεις, προκύπτει από την ακτινογραφία των πόθεν έσχες των πολιτικών. Ο Στέφανος Κασσελάκης εισέπραξε 3,87 εκατ. δολάρια από αμοιβαία κεφάλαια, ενώ ο σύζυγός του αγόρασε ακίνητο έναντι 1,8 εκατ. ευρώ, στο Κολωνάκι. Ο Κυριάκος Βελόπουλος εκποίησε ακίνητα, ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε διαμερίσματα, μέσω γονικής παροχής και η Αφροδίτη Λατινοπούλου εμφάνισε κατακόρυφη αύξηση εισοδημάτων.
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο πρωθυπουργός δήλωσε έσοδα 81.673 ευρώ και καταθέσεις 575.208 ευρώ, ενισχυμένες από την πώληση ομολόγου. Η σύζυγός του, Μαρέβα, πούλησε ακίνητο στη Μεγάλη Βρετανία έναντι 724.216 λιρών. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πλέον 26 ακίνητα και οφειλές 156.100 ευρώ.
- Νίκος Ανδρουλάκης: Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αγόρασε ακίνητο στη Σέριφο αξίας 120.000 ευρώ. Για τις καταθέσεις του, που εμφανίστηκαν μειωμένες στις 58.393 ευρώ, ο ίδιος απέδωσε σε λογιστικό λάθος τη μη αναγραφή λογαριασμών εξωτερικού (άνω του 1 εκατ. ευρώ), τους οποίους δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει άμεσα.
3
Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
- Διετής παράταση: Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) του Αρείου Πάγου ανανέωσε ομόφωνα τη θητεία των τριών εισαγγελέων για δύο έτη, ώστε να ολοκληρωθούν εν εξελίξει κρίσιμες έρευνες, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Στάση EPPO: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένει την επίσημη ενημέρωση για να αναλύσει την απόφαση και να καθορίσει τα επόμενα βήματά της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Λουξεμβούργο, που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
- Πίεση Κοβέσι: Παρά τη διετή ανανέωση από το ΑΔΣ, η Λάουρα Κοβέσι είχε ζητήσει πενταετία, προειδοποιώντας μάλιστα, για πιθανή προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περίπτωση που δε γινόταν σεβαστή η πρότασή της.
4
Ανατροπή στη ληστεία της Κάτω Τιθορέας
- Προσαγωγές – συλλήψεις: Οκτώ νεαρά άτομα (έξι άνδρες και δύο γυναίκες έως 33 ετών) εξετάζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη ΓΑΔΑ, για τη συμμετοχή τους στη ληστεία, το πρωί της Δευτέρας, σε υποκατάστημα τράπεζας και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
- Οπλισμός και Ευρήματα: Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, χειροβομβίδες και πιστόλια, στοιχεία που υποδηλώνουν οργανωμένη δράση, ενώ βρέθηκαν και μεγάλα χρηματικά ποσά.
- Το Όχημα Διαφυγής: Το αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βοιωτίας και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για συλλογή DNA και αποτυπωμάτων που θα ταυτοποιήσουν τους δράστες.
5
Ωρα της κρίσεως για την Ελλάδα και τον Akylas στη Eurovision
- Η αποθέωση του Akylas πριν τον Α’ Ημιτελικό: Ο δημοσιογράφος Mark Savage, ειδικός σε θέματα μουσικής του BBC, περιγράφει τα όσα αναμένεται να δούμε τις επόμενες ημέρες στη Βιέννη, σχολιάζοντας και αποθεώνοντας τη συμμετοχή του Akylas. Ο ίδιος, αφού αναφέρθηκε στη φιλανδική εμφάνιση, που προς το παρόν εμφανίζεται πρώτη στα στοιχήματα, υπογραμμίζει «προς το παρόν είναι το φαβορί για τη νίκη, αλλά η Ελλάδα δεν απέχει πολύ. Στέλνουν τον Akyla, ο οποίος έκανε το ασυνήθιστο βήμα να συνδυάσει παραδοσιακά ελληνικά όργανα με ηχητικά εφέ, τύπου Super Mario και έναν συναρπαστικό ρυθμό house».
- Τι θα δούμε από τον Akyla; Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας έχει ανέβει στη σκηνή της Βιέννης για τις πρόβες και οι διοργανωτές μας έχουν δώσει μια μικρή γεύση απ’ όσα έχουν ετοιμάσει μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό. Ο Akylas γεμίζει τη σκηνή, ενώ δεν απουσιάζουν και τα χαρακτηριστικά του video game που είδαμε από την πρώτη στιγμή.
- Πώς τα πάει ο Akylas στα στοιχήματα; Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο σημερινό Α’ ημιτελικό της Eurovision, 4η κατά σειρά εμφάνισης, από τις 15 χώρες που συμμετέχουν, ενώ ο Ακύλας παραμένει και έπειτα από το 30 δευτερολέπτων βίντεο από την πρόβα του, σταθερά στη δεύτερη θέση των στοιχηματικών εταιριών – πίσω από τη Φινλανδία και μπροστά από τη Δανία, τη Γαλλία και την Αυστραλία, που συμπληρώνουν την αγαπημένη φετινή πεντάδα των bookmakers.
