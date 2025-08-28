Την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας με τον πρωθυπουργού Μπαϊρού, έτσι ώστε να στηρίξει την κυβέρνησή του που δείχνει ότι καταρρέει ανακοίνωσε ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN), εξέλιξη που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την επιβίωση του κεντρώου πρωθυπουργού.

Πιο συγκεκριμένα, το κύριο γαλλικό ακροδεξιό κόμμα απέρριψε σήμερα τον προτεινόμενο συμβιβασμό με τον Μπαϊρού για τον προϋπολογισμό, λέγοντας ότι είναι «πολύ αργά» για να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Μπαϊρού έχει ήδη στοιχηματίσει την επιβίωσή του στην ψήφο εμπιστοσύνης η οποία θα λάβει χώρα στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά από μήνες αδιεξόδου σχετικά με τον προϋπολογισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται δραστικές περικοπές δαπανών.

Αλλά με τα ακροδεξιά και τα αριστερά κόμματα να μην τον υποστηρίζουν, οι αναλυτές αναφέρουν ότι η πρωθυπουργία του είναι πιθανό να είναι ήδη καταδικασμένη λίγους μόνους μήνες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Δεκέμβριο.

«Πολύ αργά για συμφωνία» λέει η ακροδεξιά

«Πολύ αργά. Κύριε πρωθυπουργέ, χάσατε πολλές ευκαιρίες να καταρτίσετε έναν προϋπολογισμό που ωφελεί τον γαλλικό λαό», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (RN) Σεμπαστιάν Σενού στην τηλεόραση TF1.

«Η σελίδα έχει γυρίσει. Ο διάλογος ανήκει στο παρελθόν», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Μπαϊρού δήλωσε την Τετάρτη ότι θα συναντήσει τους αρχηγούς των κομμάτων για συνομιλίες, αρχής γενομένης τη Δευτέρα.

Πρόσθεσε επίσης ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την προϋπόθεση ότι τα κόμματα θα δεσμευτούν σε μέτρα για τη μείωση του χρέους της Γαλλίας. Τόνισε μάλιστα ότι δεν είχε προσεγγίσει τους αρχηγούς των κομμάτων προηγουμένως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς ήταν «σε διακοπές», μια δήλωση που εξόργισε τον Τσενού.

«Αυτή η δήλωση δεν είναι μόνο ανεπαρκής, αλλά όταν προέρχεται από κάποιον που ασχολείται με την πολιτική εδώ και 50 χρόνια… Είναι αρκετά ανησυχητικό», δήλωσε ο Τσενού.

Τι θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα στις 12 μέρες που απομένουν, τα κόμματα θα επανεξετάσουν τη στάση τους», δήλωσε χθες ο Μπαϊρού σε συνέντευξη στο TF1, δείχνοντας αισιοδοξία ότι μπορεί να μεταπείσει μέρος της αντιπολίτευσης. Παρόλα αυτά, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο καθώς πέραν της ακροδεξιάς, που το κατέστησε σαφές, ούτε ο αριστερός συνασπισμός φαίνεται διατεθειμένος να στηρίξει τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, η κεντρώα παράταξη, από την οποία προέρχεται ο Μπαϊρού, δεν διαθέτει την απαραίτητη κοινοβουλευτική δύναμη, γεγονός που οδηγεί στην ανώμαλη πολιτική κατάσταση που βιώνει η χώρα από τις περσινές κοινοβουλευτικές εκλογές και έπειτα.

Συγκεκριμένα, οι Κομμουνιστές, οι Οικολόγοι και η Ανυπότακτη Γαλλία που ανήκει στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν κατά της κυβέρνησης, ενώ στη συνέχεια ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ φάνηκε να σφραγίζει τη μοίρα της κυβέρνησης, δηλώνοντας στην εφημερίδα Le Monde ότι «είναι αδιανόητο οι Σοσιαλιστές να δώσουν στον Φρανσουά Μπαϊρού ψήφο εμπιστοσύνης».

«Δεν επιδιώκουμε το χάος με στόχο την επιτάχυνση της εκλογικής διαδικασίας», δήλωσε ο Φορ. «Ο Φρανσουά Μπαϊρού είναι αυτός που φταίει για την πολιτική αστάθεια προτείνοντας έναν προϋπολογισμό που κανείς δεν υποστηρίζει, ούτε καν το εκλογικό του σώμα».

Οι συναντήσεις που θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα

Παρόλα αυτά, ο Μπαϊρού ελπίζει ότι μέσα από τις συναντήσεις θα μπορέσει να πείσει μια μερίδα της αντιπολίτευσης, πιθανώς τους σοσιαλιστές, να στηρίξουν την κυβέρνηση του με το επιχείρημα ότι το χρέος έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που πλέον αποτελεί εθνικό κίνδυνο. Τα σενάρια μάλιστα που έκαναν την εμφάνισή τους το τελευταίο διάστημα και εμπλέκουν μέχρι και το ΔΝΤ στη διάσωση της γαλλικής οικονομίας επιτείνουν την αίσθηση του κατεπείγοντος.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση κατάρρευσης της κυβέρνησης Μπαϊρού, θα είναι η δεύτερη κυβέρνηση που πέφτει χωρίς να καταφέρει να εγκρίνει τον προϋπολογισμό τον τελευταίο χρόνο, καθώς είχε προηγηθεί εκείνη υπό τον Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος παραιτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου.