Ολοένα και μεγαλύτερη ορμή φαίνεται ότι αποκτά στη Γαλλία το κύμα διαμαρτυρίας «Bloquons tout» (Να μπλοκάρουμε τα πάντα) κατά της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού και του προϋπολογισμού λιτότητας που έχει παρουσιάσει ο πρωθυπουργός.

Οι λογαριασμοί σε σόσιαλ μίντια που προσανατολίζονται υπέρ της τεράστιας κινητοποίησης της 10ης Σεπτεμβρίου, αλλά και οι δημοσκοπήσεις και οι μετρήσεις καταδεικνύουν ότι το ποτάμι των διαδηλωτών ετοιμάζεται να «καταπιεί» τις γαλλικές πόλεις και τους δρόμους, ακόμα και δύο μέρες μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Εθνοσυνέλευση για την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Μπαϊρού, τινάζοντας την πολιτική ζωή της χώρας στον αέρα για ακόμη μια φορά.

Η ιστορία των Bloquons tout

Η πρώτη εμφάνιση του σλόγκαν του κινήματος «Να μπλοκάρουμε τα πάντα» ήταν στις 21 Μαΐου στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην εφαρμογή Telegram και έκτοτε έχει γίνει πολλή συζήτηση ότι πρόκειται για την «συνέχεια των Κίτρινων γιλέκων». Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές το Bloquons tout είναι δημιούργημα της ομάδας Les Essentiels επικεφαλής της οποίας είναι κάποιος Ζιλιέν Μαρισιό.

Σταδιακά όλο και περισσότεροι άρχισαν να «ακολουθούν» τις ενημερώσεις της ομάδας και να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους σε κινητοποιήσεις.

Η μεγάλη στιγμή του κινήματος που πλέον είχε αγκαλιαστεί ανεπίσημα από την ακροδεξιά, αλλά και την Αριστερά ήρθε στις 14 Ιουλίου. Την επόμενη ημέρα ο Μπαϊρού παρουσίαζε τον προϋπολογισμό περικοπών 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, και η ομάδα κάλεσε σε κινητοποίηση στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η στάση των κομμάτων και των συνδικάτων

Μέχρι τα μέσα Αυγούστου κανένας επίσημος φορέας ή κόμμα δεν είχε στηρίξει την κινητοποίηση του Bloquons tout. Την αρχή έκανε ο Ζαν Λικ Μελανσόν της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) και ακολούθησαν οι Οικολόγοι, το ΚΚ Γαλλίας (PCF) και ένα μέρος των Σοσιαλιστών (PS). Αντίθετα ο Εθνικός Συναγερμός (RN) η λεπενική ακροδεξιά δηλαδή ακόμα και τώρα αρνείται να πάρει επίσημα θέση υπέρ του κινήματος.

Όσον αφορά τα συνδικάτα, που σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις κατά το παρελθόν έχουν παίξει κομβικό ρόλο στην αύξηση της πίεσης προς τις κυβερνήσεις και τον ίδιο τον Εμμανουέλ Μακρόν, μέχρι τώρα ήταν διστακτικά να στηρίξουν την κινητοποίηση της 10ης Σεπτεμβρίου. Για να αποφασιστεί τι στάση θα κρατήσουν κι αν θα στηρίξουν με απεργίες και πορείες το κίνημα, είχαν αρχικά προγραμματίσει συνάντηση για την 1η Σεπτεμβρίου, όμως τελικά η συνάντηση θα γίνει αύριο μετά από το διάγγελμα του πρωθυπουργού, με το οποίο ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης δύο μέρες πριν την κινητοποίηση, στις 8 Σεπτεμβρίου.

Παρότι δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις, αρκετές συνδικαλιστικές οργανώσεις και ομοσπονδίες, όπως η CGT chimie και η CGT commerce, καθώς και οι Solidaires, Sud Rail και Sud Industrie, εμφανίζονται θετικές να στηρίξουν την κινητοποίηση, ενώ ο Ζαν Λικ Μελανσόν έχει ζητήσει από τα συνδικάτα να κηρύξουν γενική απεργία για τις 10 του μηνός Σεπτεμβρίου.

Ο Μπαϊρού ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης για να αποδράσει;

Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν, ότι ο Μπαϊρού ανακοίνωσε ψήφο εμπιστοσύνης πριν τις 10 Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε να αποφύγει την πίεση από το κίνημα και ταυτόχρονα σε περίπτωση που αποτύχει να την λάβει -όπως είναι και το επικρατέστερο σενάριο- να δώσει τον χώρο στον Εμμανουέλ Μακρόν να διαχειριστεί την κατάσταση που θα διαμορφωθεί, ευελπιστώντας ότι το κίνημα θα ξεφουσκώσει.

Τα δύο τρίτα των Γάλλων θέλουν να «μπλοκάρουν τα πάντα»

Φυσικά υπάρχει σημαντική πιθανότητα η εκτίμηση αυτή να διαψευστεί οικτρά και προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και τα ευρήματα σχετικής δημοσκόπησης την περασμένη εβδομάδα. Όπως ανέφερε το Politico σε σχετικό του ρεπορτάζ, δημοσκόπηση της Toluna Harris Interactive που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του RTL έδειξε ότι δύο στους τρεις ερωτηθέντες τάχθηκαν υπέρ του «κλεισίματος της χώρας» στις 10 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης της συντριπτικής πλειοψηφίας των ψηφοφόρων τόσο της αριστεράς όσο και της ακροδεξιάς.