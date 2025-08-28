Άμεση και σε υψηλούς τόνους είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σημερινή σφοδρή επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ενώ από το οστικό κύμα σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο στην πόλη.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας πως «καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει να αποτελεί στόχο».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, η οποία δήλωσε πως «οι απειλές της Ρωσίας – ακόμη και χτυπώντας τις εγκαταστάσεις μας – δεν θα αλλάξουν τίποτα στη δέσμευσή μας να στηρίξουμε την Ουκρανία ώστε να βρίσκεται σε θέση ισχύος, τώρα και στο μέλλον».

Η άμεση περιοδεία της φον ντερ Λάιεν στις χώρες «πρώτης γραμμής» απέναντι στη Ρωσία

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μίλησε για την «πιο φονική επίθεση στην πρωτεύουσα από τον Ιούλιο» και ανέφερε πως «δύο πύραυλοι χτύπησαν σε απόσταση μόλις 50 μέτρων από την αντιπροσωπεία της ΕΕ, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα».

Στη δήλωσή της, που έγινε με φόντο τις φωτογραφίες από τη φονική επίθεση, είπε πως η επίθεση αυτή δείχνει ότι το Κρεμλίνο είναι αποφασισμένο να συνεχίσει την τρομοκρατία κατά της Ουκρανίας και σημείωσε ότι «διατηρούμε τη μέγιστη πίεση στη Ρωσία. Σύντομα θα παρουσιάσουμε το 19ο πακέτο σκληρών κυρώσεων».

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκινά την Παρασκευή περιοδεία σε χώρες της «πρώτης γραμμής» για να τις διαβεβαιώσει για τη στήριξη της Ένωσης απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα και να ενισχύσει τις αμυντικές δαπάνες, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, η φον ντερ Λάιεν στη Φινλανδία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Πολωνία — όλες χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία — καθώς και στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αποτελώντας τη μεγαλύτερη διπλωματική της προσπάθεια σε θέματα ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η ταχύρρυθμη περιοδεία επτά χωρών, που θα διαρκέσει από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα, συμπίπτει με τις εντατικοποιημένες προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του τριετούς πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

I’m outraged by the missile and drone attack on Kyiv, killing men, women and children. And damaging our EU diplomatic mission. My thoughts go to our brave staff. Russia’s strikes on Kyiv will only strengthen Europe’s unity and Ukraine’s defiance ↓ https://t.co/VzuBWIPxzH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Από τη Λετονία ξεκινά η φον ντερ Λάιεν

Η περιοδεία της φον ντερ Λάιεν ξεκινά την Παρασκευή από τη Λετονία, όπου θα συναντήσει την πρωθυπουργό Εβίκα Σιλίνα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Ελσίνκι, όπου θα συναντηθεί με τον Φινλανδό πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο και τον πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Το Σάββατο, η πρόεδρος της Επιτροπής θα μεταβεί στην Εσθονία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κρίστεν Μίχαλ, προτού κατευθυνθεί στην Πολωνία για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ την Κυριακή. Αργότερα την ίδια μέρα, η φον ντερ Λάιεν θα βρεθεί στη Βουλγαρία για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιάζκοφ, προτού ολοκληρώσει την περιοδεία της τη Δευτέρα με επισκέψεις στη Ρουμανία για συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκουσορ Νταν και στη Λιθουανία για συνάντηση με τον πρόεδρο Γκιτάνας Ναουσέντα.

Το μήνυμα του Αντόνιο Κόστα

Τέλος, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επέλεξε από την πλευρά του να δημοσιοποιήσει τη δήλωσή του μέσω της πλατφόρμας Χ, συνοδεύοντάς τη με φωτογραφίες από τα κατεστραμμένα γραφεία της ΕΕ στο Κίεβο.

Μίλησε για «στοχευμένη επίθεση» που προκαλεί φρίκη και πρόσθεσε πως «οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, καθώς και με το προσωπικό του κτιρίου της ΕΕ που υπέστη ζημιές από αυτό το εσκεμμένο ρωσικό χτύπημα».

Τόνισε πως «η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί» και ότι η ρωσική επιθετικότητα ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της.