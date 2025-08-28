Το Eurobasket 2025 αποδεικνύεται πως θα είναι όσο απρόβλεπτο ήταν το σαρωτικό 83-69 της Γεωργίας επί της Ισπανίας στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου. Η ανανεωμένη «φούρια ρόχα» απέτυχε παταγωδώς κατά το πρώτο τεστ της στο τουρνουά και το αποτέλεσμα στη Λεμεσό έμπλεξε αρκετά τα πράγματα στο γκρουπ της Εθνικής.

Με τέτοιον Μαμουκελασβίλι (19π, 7ρ, 6ασ) το συγκρότημα του Αλεκσάνταρ Ντζίκιτς απειλεί τους πάντες πλέον, στοχεύοντας ακόμη και σε πρωτιά. Πόσο μάλλον όταν δίπλα του συνυπάρχουν οι Μπιτάτζε και Σενγκέλια. Αντιθέτως ο Σέρτζιο Σκαριόλο περιμένει από τους παίκτες του να ξυπνήσουν από τη «χειμερία νάρκη», διότι και ούτε ο διψήφιος Αλντάμα ήταν επιδραστικός (5/15 σουτ), δεδομένου πως όσο ήταν στο παρκέ η Ισπανία έχασε με 24 πόντους. Πολύ αργά πήρε μπροστά ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (13π, 8ρ) έτσι ώστε ν’ αντιστρέψει την κατάσταση, ποτέ δεν το έκανε ο αδερφός του Μπίλι.

Στου Κατοβίτσε τον όμιλο, τον Δ’ της διοργάνωσης, από τον Αβντίγια το περίμεναν οι Ισλανδοί από τον Σόρκιν την πάτησαν στο τέλος. Όχι ότι ο Ισραηλινός NBAer ήταν κακός (20π, 9ρ) στο ματς. Παρόλα αυτά ο έμπειρος ψηλός της Μακάμπι είχε μια βραδιά καριέρας με το εθνόσημο χάρη στους 31 πόντους από 9/12 δίποντα και 4/7 τρίποντα. Λογικό οπότε το τελικό 83-71 που έβαλε το Ισραήλ σε τροχιά πρόκρισης από την πρεμιέρα.

Τα αποτελέσματα στον Γ’ όμιλο του Eurobasket

Γεωργία – Ισπανία 83-69

Το πρόγραμμα

18:15 Βοσνία – Κύπρος Novasports Start

21:30 Ελλάδα – Ιταλία Novasports Start & ΕΡΤ News

Η βαθμολογία

Γεωργία 1-0 (+14)

Ισπανία 0-1 (-14)

Βοσνία 0-0

Κύπρος 0-0

Ελλάδα 0-0

Ιταλία 0-0

Τα αποτελέσματα στον Δ’ όμιλο του Eurobasket

Ισραήλ – Ισλανδία 83-71

Το πρόγραμμα

18:00 Βέλγιο – Γαλλία Novasporrts 4

21:30 Σλοβενία – Πολωνία Novasports 4

Η βαθμολογία

Ισραήλ 1-0 (+12)

Ισλανδία 0-1 (-12)

Γαλλία 0-0

Βέλγιο 0-0

Σλοβενία 0-0

Πολωνία 0-0

Το πρόγραμμα της 3ης ημέρας

Α’ όμιλος

14:45 Τουρκία – Τσεχία (Novasports Start)

18:00 Εσθονία – Λετονία (Novasports Start)

21:15 Πορτογαλία – Σερβία (Novasports Start)

Η βαθμολογία

Σερβία 1-0 (+34)

Τουρκία 1-0 (+20)

Πορτογαλία 1-0 (+12)

Τσεχία 0-1 (-12)

Λετονία 0-1 (-20)

Εσθονία 0-1 (-34)

Β’ όμιλος

13:30 Γερμανία – Σουηδία (Novasports 4HD)

16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο (Novasports 4HD)

20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία