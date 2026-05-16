Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Κρεμλίνο.

Το επίσημο μενού και το timing-«γρίφος»

Σύμφωνα με τη Μόσχα, στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, ενώ θα πραγματοποιηθεί μια βαθιά ανταλλαγή απόψεων για όλα τα κρίσιμα διεθνή και περιφερειακή ζητήματα.

Ωστόσο, το timing της ανακοίνωσης κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι. Η κίνηση του Ρώσου προέδρου έρχεται μόλις ένα 24ωρο μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ.

Το «σήμα» του Πεσκόφ

Η επίσκεψη είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο διπλωματικό νόημα, ο Πεσκόφ είχε σπεύσει να δηλώσει –ενώ η σινοαμερικανική σύνοδος βρισκόταν ακόμη σε πλήρη εξέλιξη– ότι η Μόσχα αναμένει «τις δικές της, ξεχωριστές επαφές» με τον Κινέζο ηγέτη, δίνοντας το στίγμα των επόμενων κινήσεων στη διεθνή σκακιέρα.