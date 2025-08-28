Ανησυχία σκόρπισε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, η ακύρωση από τον Τζορτζ Κλούνεϊ της συνέντευξης Τύπου για το «Jay Kelly», την παραμονή της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας, καθώς και η απουσία τους από δείπνο με τους συντελεστές, κατά την πρώτη μέρα της κινηματογραφικής Μπιενάλε, χθες Τετάρτη, 27 Αυγούστου.

Την πληροφορία μετέδωσε το περιοδικό Τhe Hollywood Reporter, με πηγές προσκείμενες στην παραγωγή να αποδίδουν την εξαφάνιση του αγαπημένου σταρ σε ξαφνική αδιαθεσία. Όπως αναφέρεται, οι συνεργάτες του τον συμβούλευσαν να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του για να ξεκουραστεί, καθώς τον περιμένει μία πολύ απαιτητική Πέμπτη.

Στο σημερινό πρόγραμμα του σταρ περιλαμβάνονται η επίσημη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του Netflix και στη συνέχεια η πρεμιέρα τoυ «Jay Kelly» στη Sala Grande.

Τι συνέβη τις προηγούμενες ημέρες

Αν και η κατάσταση του Κλούνεϊ λέγεται ότι δεν είναι σοβαρή, η αιτία της αδιαθεσίας παραμένει άγνωστη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο φωτογραφικός φακός τον «συνέλαβε» να επιβιβάζεται σε ένα σκάφος και να φεύγει από το Hotel Excelsior γύρω στις 4 μ.μ. (τοπική ώρα) με προορισμό το σπίτι του.

The 82nd #VeniceFilmFestival kicks off today but A-Listers began arriving by water taxi even before the first red carpet or the first premiere. This includes George and Amal Clooney, Adam Sandler, Emma Stone, Laura Dern and Heidi Klum See the full gallery here:… pic.twitter.com/weJ4Xo82el — Deadline (@DEADLINE) August 27, 2025

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε φωτογραφηθεί στη Βενετία μαζί με την συμπρωταγωνίστριά του Λόρα Ντερν (Laura Dern). Έδειχνε κομψός κατά την άφιξή του στο Λίντο, φορώντας ένα μπλε κοστούμι κι ένα ριγέ πουκάμισο, χωρίς να μαρτυρά με την εμφάνισή του ότι δεν ένιωθε καλά.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τζορτζ και η σύζυγός του Αμάλ φιλοξένησαν τον Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler), τη σκηνοθέτιδα της «Barbie» Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig) και την Ιβ Χιούσον (Eve Hewson), κόρη του Μπόνο των U2, στη βίλα τους, αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, στη λίμνη Κόμο.

Αναμένοντας το «Jay Kelly»

Η ταινία «Jay Kelly» αναμένεται στην οθόνη στις 5 Δεκεμβρίου. Ακολουθεί έναν «διάσημο κινηματογραφικό αστέρα (Κλούνεϊ) και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του (Σάντλερ) να ξεκινούν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό ταξίδι στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι δύο άνδρες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα και το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω.

Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους Ράιλι Κίου (Riley Keough), Γκρέις Έντουαρντς (Grace Edwards), Στέισι Κιτς (Stacy Keach), Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson), Τζος Χάμιλτον (Josh Hamilton), καθώς και τον Βρετανό κωμικό Λένι Χένρι (Lenny Henry).

