Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League. Το απόγευμα της Πέμπτης έμαθε και τις ομάδες που θα βρει απέναντί του. Οι ερυθρόλευκοι επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με μια κλήρωση βουνό.

Απέναντί τους θα βρουν Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφο και Καϊράτ Αλμάτι. Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα γίνει γνωστό το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Οι έδρες των αγώνων του Ολυμπιακού

Εντός έδρας

Ρεάλ Μαδρίτης

Λεβερκούζεν

Αϊντχόφεν

Πάφος

Εκτός έδρας

Μπαρτσελόνα

Άρσεναλ

Άγιαξ

Καϊράτ Αλμάτι

Η σέντρα στη League Phase του Champions League θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου και η τελευταία αγωνιστική θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου.

Πώς διεξάγεται η League Phase που θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός

Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες. Κάθε μία από αυτές θα δώσει οκτώ αγώνες, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός. Οι πρώτες οκτώ ομάδες θα μπουν απευθείας στους 16 του League Stage.

Εκείνες που θα βρεθούν από την 9η μέχρι την 24η θέση θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες πλέι οφ. Αντίθετα, οι τελευταίες 12 ομάδες του Champions League θα μείνουν εκτός Ευρώπης

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase: