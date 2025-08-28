Το κτίριο που στεγάζει την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Κίεβο έπληξε η Ρωσία κατά το νέο κύμα επιθέσεων που κατεγράφη τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη.

Η πρέσβης της Ε.Ε. στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα, ανέφερε στο Politico ότι το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές από το μπαράζ επιθέσεων με drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles. At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed. The EU Delegation was severely damaged by the shock wave. This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, υποστήριξε ότι «η επίθεση της Ρωσίας κατά διπλωματών αποτελεί ευθεία παραβίαση της Συνθήκης της Βιέννης».

«Η Ε.Ε. δεν θα εκφοβιστεί»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση.

«Αλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην Ε.Ε. στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις της αδιακρίτως, σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος». «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της Ε.Ε., το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε στο Χ. «Η Ε.Ε. δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, καταλόγισε στη Μόσχα ότι οι επιθέσεις «αποτελούν συνειδητή επιλογή της Ρωσίας, ώστε να κλιμακώσει την κατάσταση και να απαξιώσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες».

«Σοβαρές ζημιές» στα γραφεία του Βρετανικού Συμβουλίου

Ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο υπέστησαν και τα γραφεία του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Το Βρετανικό Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: «Μετά την επίθεση χθες το βράδυ στο Κίεβο, το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές και θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες μέχρι νεωτέρας.

«Ενώ ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις στις απαντήσεις μας, η συνεργασία μας με τους Ουκρανούς εταίρους μας στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό συνεχίζεται», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αυξάνονται οι νεκροί

Κατά τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, σύμφωνα με τον έως τώρα απολογισμό των ουκρανικών αρχών, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά, και 38 τραυματίστηκαν.

Πολυκατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές συνολικά σε επτά συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας. Επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26, αναφέρουν οι Ουκρανοί.