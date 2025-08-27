«Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω λίγο απροετοίμαστος για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση», επρόκειτο να δηλώσει ο ελληνικής καταγωγής αμερικανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν, πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Βενετίας, όταν ρωτήθηκε για την προσωπική του στάση απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. «Είμαι εδώ για να κρίνω και να μιλήσω για τον κινηματογράφο. Οι πολιτικές μου απόψεις, είμαι σίγουρος, συμφωνούν με πολλές από τις δικές σας». Η συνέντευξη Τύπου της κριτικής επιτροπής δόθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου του Casino.

Τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής (τα οποία ωστόσο δεν μίλησαν στην συνέντευξη Τύπου) είναι: η Βραζιλιάνα ηθοποιός Φερνάντα Τόρες (υποψήφια για Όσκαρ για το «Είμαι Ακόμα Εδώ»), ο Ιρανός σκηνοθέτης Μοχάμεντ Ρασούλοφ («Ο Σπόρος του Ιερού Σύκου»), ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Κρίστιαν Μουντζιου («4 Μήνες, 3 Εβδομάδες και 2 Μέρες»), ο Γάλλος σκηνοθέτης Στεφάν Μπριζέ («Εκτός Εποχής»), η Ιταλίδα σκηνοθέτης Μάουρα Ντελπέρο («Βερμίλιο») και ο Κινέζος ηθοποιός-παραγωγός Ζάο Τάο («Παγιδευμένοι από την Παλίρροια»).

Ως γνωστόν, πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, εκατοντάδες διεθνείς σκηνοθέτες και καλλιτέχνες προέτρεψαν τους διοργανωτές του φεστιβάλ να λάβουν «σαφή και κατηγορηματική θέση για την καταδίκη της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα και της εθνοκάθαρσης σε όλη την Παλαιστίνη που διεξάγεται από την ισραηλινή κυβέρνηση και τον στρατό».

Το θέμα έχει πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στον ίδιο τον κόσμο του κινηματογράφου και του θεάματος. Οι διαμαρτυρόμενοι ζήτησαν επίσης από το φεστιβάλ να ακυρώσει την πρόσκληση της Γκαλ Γκαντότ και του Τζέραρντ Μπάτλερ, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στο δράμα του Τζούλιαν Σνάμπελ «Στα Χέρια του Δάντη». Οι δύο ηθοποιοί έχουν εκφράσει δημοσίως την υποστήριξή τους προς το Ισραήλ.

«Δεν θα το κάνουμε αυτό» δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της κινηματογραφικής Μπιενάλε Αλμπέρτο Μπαρμπέρα. «Αν θέλουν να παρευρεθούν στο φεστιβάλ, θα παρευρεθούν. Από την άλλη πλευρά, δεν διστάσαμε ποτέ να δηλώσουμε ξεκάθαρα την τεράστια θλίψη και τα βάσανά μας για όσα συμβαίνουν στη Γάζα και την Παλαιστίνη.»

Και ο Μπαρμπέρα κατέληξε αναφερόμενος στο ότι «δεν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη θέση της Μπιενάλε απέναντι στον θάνατο αμάχων και ιδιαίτερα παιδιών και τις παράπλευρες απώλειες ενός πολέμου που κανείς δεν έχει καταφέρει ακόμη να τερματίσει.»