Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Ο Γιώργος Λάνθιμος κατέφθασε με παλαιστινιακή καρφίτσα και την Emma Stone στο πλευρό του

Την ίδια στιγμή που οι δημιουργοί συχνά περιορίζονται σε αμιγώς καλλιτεχνικά σχόλια, ο Έλληνας σκηνοθέτης επέλεξε να τοποθετηθεί με μια πράξη συμβολική, αναδεικνύοντας το πολιτικό φορτίο της εποχής.

Emma Stone, director Yorgos Lanthimos, and actors Aidan Delbis and Jesse Plemons arrive for "Bugonia" press conference in Venice. pic.twitter.com/fj5X9DZhGH — AP Entertainment (@APEntertainment) August 28, 2025

Η εμφάνιση της Emma Stone στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025

Η Emma Stone, σταθερή συνεργάτις και κινηματογραφική «μούσα» του Λάνθιμου, τον συνόδευσε με την κομψότητα που τη χαρακτηρίζει, αποδεικνύοντας την ιδιαίτερη σχέση που σκηνοθέτης και ηθοποιός έχουν χτίσει. Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια, με την αφοπλιστική της απλότητα και την ανεπιτήδευτη λάμψη της, έμοιαζε να «συνομιλεί» σιωπηλά με την πολιτική χειρονομία του Λάνθιμου.

Το δίδυμο δεν περπάτησε το κόκκινο χαλί ως δύο μεμονωμένες φιγούρες, αλλά ως ενιαίο καλλιτεχνικό σύμπαν. Η Stone ως ενσάρκωση της κινηματογραφικής μαγείας, και ο Λάνθιμος ως ο δημιουργός που δεν φοβάται να συνδέσει την τέχνη με την ιστορική μνήμη.

Getty Images

O δημιουργός του δεν βλέπει τον κινηματογράφο αποκομμένο από την πραγματικότητα, αλλά τον χρησιμοποιεί ως γέφυρα ανάμεσα στην τέχνη και την ιστορική συγκυρία.

Το Bugonia, η νέα ταινία του Λάνθιμου, παρουσιάζεται ήδη ως ένα έργο που σπρώχνει τα όρια της αφήγησης και της φαντασίας.

Ωστόσο, η καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία λειτούργησε σχεδόν σαν προοίμιο: μια υπενθύμιση ότι ο δημιουργός του δεν βλέπει τον κινηματογράφο αποκομμένο από την πραγματικότητα, αλλά τον χρησιμοποιεί ως γέφυρα ανάμεσα στην τέχνη και την ιστορική συγκυρία.

Σε μια εποχή όπου οι εικόνες ταξιδεύουν ταχύτερα από τις λέξεις, η εμφάνιση του Λάνθιμου στη Βενετία με την παλαιστινιακή σημαία γίνεται μέρος του συλλογικού διαλόγου. Το κόκκινο χαλί, σύμβολο ματαιοδοξίας και λάμψης, μεταμορφώθηκε σε σκηνή πολιτικής μνήμης και καλλιτεχνικής ευθύνης.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης, με την αφοπλιστική σιωπή ενός δημιουργού που αφήνει τα σύμβολα να μιλήσουν αντί για τον ίδιο, υπενθύμισε ότι το σινεμά μπορεί να είναι και όπλο και καταφύγιο, ένας καθρέφτης της εποχής μας που δεν φοβάται να δείξει τις πιο σκληρές αλήθειες της.