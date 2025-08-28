Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Ο Γιώργος Λάνθιμος κατέφθασε με παλαιστινιακή καρφίτσα και την Emma Stone στο πλευρό του

Στη Βενετία, εκεί όπου το σινεμά συναντά την Ιστορία, και το κόκκινο χαλί γίνεται συχνά πεδίο πολιτικής δήλωσης, η άφιξη του Γιώργου Λάνθιμου και της μούσας του Emma Stone στο 81ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου δεν ήταν απλώς μια λαμπερή στιγμή. Ήταν μια εικόνα-σύμβολο.
Ο Έλληνας δημιουργός, που παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο Bugonia, εμφανίστηκε φορώντας καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία, μετατρέποντας μια κομψή εμφάνιση σε πράξη αντίστασης και υπενθυμίζοντας ότι το σινεμά και η τέχνη, δεν μπορούν να μένουν αμέτοχα στις φρικαλεότητες που διαπράττονται.
Η επιλογή του Lanthimos να φορέσει ένα στοιχείο με την παλαιστινιακή σημαία δεν ήταν μια τυχαία λεπτομέρεια. Σε ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου, όπου κάθε εμφάνιση στο κόκκινο χαλί αποκτά παγκόσμια εμβέλεια, η κίνησή του λειτούργησε ως σιωπηρή, αλλά εκκωφαντική δήλωση.