Η κλήρωση του Champions League ήταν δύσκολη για τον Ολυμπιακό, όμως στους ερυθρόλευκους αρέσουν τα δύσκολα. Αυτό τόνισε και στις δηλώσεις του ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο διοικητικός ηγέτης των ερυθρόλευκων εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί στον επόμενο γύρο.

Αρχικά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε: «Ήταν μια δύσκολη κλήρωση. Παίζουμε με πολύ καλές ομάδες, την Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, την Άρσεναλ, τον Άγιαξ. Βέβαια, το έχουμε πει πολλές φορές, μάς αρέσουν τα δύσκολα. Ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία σε μεγάλους αγώνες, έχουμε μια καλή ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο».

Σε ερώτηση για τις προσδοκίες που υπάρχουν ενόψει της νέας σεζόν: «Εμάς πάντα ο στόχος μας είναι το ελληνικό πρωτάθλημα και να πάμε καλά στην Ευρώπη. Ειδικά, τώρα στο Champions League, πρέπει οι παίκτες μας να τα δώσουν όλα. Να μπορέσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να οργανωθούμε καλύτερα.

Θα υπάρξουν και ορισμένες προσθήκες οι οποίες θεωρώ ότι θα βοηθήσουν στο Champions League και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η μπάλα είναι στα πόδια μας, να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μπορέσουμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, συνεχίζουμε να κοιτάμε σε ψηλότερες κορυφές. Είμαι αισιόδοξος ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά».

Τέλος, έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο: «Χρειαζόμαστε κοντά μας τον κόσμο. Τον έχουμε κοντά μας και στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι ο δωδέκατος παίκτης και θα συνεχίσει να είναι. Του χρωστάμε πολλά και πιστεύω ότι κάθε χρόνο του δίνουμε κάτι παραπάνω».