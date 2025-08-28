Στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού που επέλεξε ο Ρουί Βιτόρια το αξιοσημείωτο ήταν η παρουσία του Φώτη Ιωαννίδη κυρίως γιατί όλα δείχνουν πως αυτό θα είναι το last dance του Έλληνα επιθετικού ενόψει της επικείμενης μεταγραφής του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Μάλιστα, αυτός ήταν που σε ένα κακό για τον Παναθηναϊκό πρώτο ημίχρονο έχασε τεράστια ευκαιρία λίγο πριν την ανάπαυλα για να ανοίξει το σκορ σε τετ α τετ μετά από κάθετη του Μπακασέτα.

Αυτή η κάθετη ήταν η μοναδική φορά που είδαμε τον Παναθηναϊκό να βάζει την μπάλα κάτω. Η ομάδα του Τριφυλλιού δεν είχε καλό πρόσωπο στο πρώτο μέρος, έπαιζε με ψηλές μακρινές μπαλιές χωρίς αποτέλεσμα, ενώ πολλές φορές έδωσε χώρο στη Σάμσουνσπορ για να γίνει επικίνδυνη. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό τις φορές που έγινε ο Ντραγκόφσκι ήταν εκεί.

Στο δεύτερο μέρος η Σάμσουνσπορ ήταν αυτή που μπήκε με ορμή, κάτι λογικό αφού έψαχνε το γκολ για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, ο Ιωαννίδης, όμως, ήταν αυτός που έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία. Συγκεκριμένα, στο 48ο λεπτό ο Έλληνας φορ απέφυγε με προσποιήσεις τον Φαν Ντρόνγκελεν, μπήκε στην περιοχή, αλλά το σουτ του ήταν άστοχο.

Στο 66ο λεπτό πάλι ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που πλησίασε το γκολ, με τον Τετέ να χάνει απίστευτη ευκαιρία. Μετά από εξαιρετική αντεπίθεση των πράσινων, ο Βραζιλιάνος συνεργάστηκε με τον Ιωαννίδη, μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε, αλλά ο Κοτσούκ μάζεψε. Η φάση ελέγχθηκε για πέναλτι, με τους «πράσινους» να διαμαρτύρονται έντονα για ανατροπή του Τετέ.

Στη συνέχεια του αγώνα ο Βιτόρια έπαιξε με τρία κεντρικά χαφ θέλοντας να κατεβάσει τον ρυθμό και την πίεση της Σάμσουνσπορ, η οποία είναι αλήθεια πως μπορεί να μην είχε απειλήσει, αλλά είχε συνέχεια την κατοχή της μπάλας.

Το 0-0 δεν άλλαξε στα επόμενα λεπτά της αναμέτρησης παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες είχαν γίνει… θρίλερ βάσει της πίεσης των γηπεδούχων.

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase του Europa League και αύριο, Παρασκευή, στις 14:00 θα μάθει στην κλήρωση τους αντιπάλους του στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.