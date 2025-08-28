Με τον τρόπο που επιθυμούσε, δηλαδή με μια πολύ χρήσιμη νίκη που της χαρίζει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, άρχισε η Εθνική ομάδα την παρουσία της στο Eurobasket 2025. Το τελικό 75-66 επί της Ιταλίας στη Λεμεσό απέδωσε την απαιτούμενη δικαιοσύνη.

Όλο το παιχνίδι κρίθηκε από τη συνολική αμυντική προσέγγιση και την απόλυτη προσήλωση των διεθνών σε αυτήν. Δεν είναι τυχαίο πως ο Φοντέκιο δεν βρήκε ουσιαστική επαφή με το ελληνικό καλάθι. Συνδυαστικά δε με την αποτελεσματικότητα του Greek Freak μέσα στη ρακέτα (31 πόντοι από 14/20 δίποντα), η Εθνική μπόρεσε να έχει τον έλεγχο του τέμπο και παρά τα κενά διαστήματα να διαχειρίζεται ό,τι κι αν προέκυπτε στο παρκέ.

Το 22-12 του 10′ έγινε μεν 36-32 στο 20′, αφότου όμως η διαφορά πήγε ξανά σε διψήφια τιμή (56-45, 30′), η εικόνα απέκτησε συγκεκριμένη και παγιωμένη μορφή. Σε βαθμό που μετά το 61-47 στο 32’30” οι άστοχοι από μακριά «ατζούρι» κυνηγούσαν θαύματα. Κι αν μείωσαν προς στιγμήν στο -6 (66-60), πολύ γρήγορα υπήρξε αποκατάσταση της διαφοράς και τίτλοι τέλους στον δρόμο για μια νικηφόρα και «καθαρή» πρεμιέρα της Ελλάδας στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66

Ελλάδα: Ντόρσεϊ 6 (0/4τρ, 5ρ), Λαρεντζάκης 3 (1/2τρ), Τολιόπουλος 8 (2/4τρ), Σλούκας 9 (2/2τρ, 4ασ), Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου 3 (1/2τρ), Κατσίβελης, Γ. Αντετοκούνμπο 31 (14/20δ, 7ρ, 5λ), Κ. Αντετοκούνμπο (4ασ), Θ. Αντετοκούνμπο 6(1), Μήτογλου 9 (4ρ)

Ιταλία: Γκαλινάρι 8 (1/4τρ), Μέλι 15 (1/4τρ), Φοντέκιο 4 (0/6δ, 1/5τρ, 5ρ), Τόμπσον 3 (4ασ), Ρίτσι 5, Σπανιόλο 10, Νιανγκ 11 (1, 4ρ), Σπίσου, Ντιούφ 4, Παγιόλα 6 (2/5τρ, 4ασ)

Τα highlights του Ελλάδα – Ιταλία