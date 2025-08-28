Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας έστειλαν 875 επιστήμονες για τη διαδικασία αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «Trust your Star» του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή έχει βασική αποδέκτρια την Υπουργό και έχει κοινοποιηθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η σαθρή διαδικασία αξιολόγησης του έργου προκάλεσε τη μαζική αντίδραση καθηγητών και ερευνητών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράληλα, έφερε ξανά στην επιφάνεια το θέμα της αξιολόγησης και της χρηματοδότησης της έρευνας.

Τι καταγγέλλουν στην επιστολή τους

Ελλιπής στελέχωση της Επιτροπής Αξιολόγησης Απουσία επιστημονικής εκπροσώπησης της Επιτροπής σε βασικά θεματικά πεδία Σύγκρουση συμφερόντων και απουσία μηχανισμών διασταυρούμενου ελέγχου Αξιολογήσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση Εσφαλμένη ή αυθαίρετη χρήση αξιολογικών κριτηρίων Ενδείξεις χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (LLMs)

Επιπρόσθετα, με την επιστολή τους ζητούν την ανάκληση των προσωρινών πινάκων/αποτελεσμάτων αξιολόγησης και τη σύσταση νέων, ανεξάρτητων επιτροπών επαναξιολόγησης των προτάσεων ανά επιστημονικό πεδίο, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων (συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων του εξωτερικού), με διαφανείς διαδικασίες και τεκμηριωμένες αξιολογήσεις.

Ολοκληρώνοντας ζητούν να συναντηθούν άμεσα με την Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να της παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Στόχος τους είναι η δημιουργία «ενός πλαισίου αξιολόγησης που να ευθυγραμμίζεται με διεθνή πρότυπα, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία».

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή