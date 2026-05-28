Σε συμφωνία έχουν καταλήξει ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Axios, όμως το μνημόνιο κατανόησης με διάρκεια 60 ημερών και στόχο την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, περιμένει την τελική έγκριση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εμφανίζονται να ποντάρουν σε κινήσεις κλιμάκωσης της έντασης στο πεδίο, ιδιαίτερα έπειτα από τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ, την απάντηση της Τεχεράνης με εκτοξεύσεις πυραύλων κατά του Κουβέιτ και την επέκταση της εκστρατείας του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο πέρα του ποταμού Λιτάνι.

Τι προβλέπει το προσχέδιο που διακινείται

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το προσχέδιο του μνημονίου διακινείται από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Σε μια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαπραγματεύσεων, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμαντ Ισάκ Νταρ, πρόκειται να μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Το σχέδιο που διακινούν οι ΗΠΑ δε διαφέρει σημαντικά από εκείνο που κυκλοφορεί εδώ και ημέρες στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παροχή πρόσβασης στο Ιράν σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους έως και 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων (9 δισ. λιρών).

Στόχος είναι η εμπορική κίνηση στα Στενά του Ορμούζ να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε 30 ημέρες, ενώ παράλληλα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις διάρκειας έως και 60 ημερών για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Οι συνομιλίες θα περιλαμβάνουν ζητήματα όπως το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, μια χρονικά περιορισμένη αναστολή περαιτέρω εμπλουτισμού, καθώς και εποπτεία από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), τον πυρηνικό οργανισμό του ΟΗΕ. Η Κίνα πιέζει ώστε οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ωστόσο, το πλαίσιο της συμφωνίας που συζητείται θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει αποδεκτό από το Ισραήλ, καθώς μεταθέτει για αργότερα τις οριστικές δεσμεύσεις του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα και προβλέπει ότι μια μόνιμη κατάπαυση πυρός θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον Λίβανο.

Απειλές από Ιράν προς ΗΠΑ και σκληρή ρητορική κατά Ισραήλ

Ενδεικτικό της κατάστασης όπως διαμορφώνεται είναι ότι όλες οι πλευρές παράλληλα με τα παραπάνω εμφανίζονται, όσο το σχέδιο δεν παίρνει την τελική έγκριση, ποντάρουν σε μια κλιμάκωσβη στο πεδίο. Έτσι, οι Φρουροί της Επανάστασης σε συνέχεια της αμερικανικής επίθεσης που σημειώθηκε νωρίτερα και αφότου υπήρξαν αναφορές για αντίποινα σε βάση στο Κουβέιτ προειδοποίησαν, ότι θα υπάρξει «αποφασιστική απάντηση» αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, ενώ απείλησαν και το Ισραήλ υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή έως ότου «το παιδοκότονο και μοχθηρό καθεστώς, δεν εξαλειφθεί από προσώπου γης».

Παράλληλα με τα παραπάνω, παρέμβαση με μήνυμα του έκανε και ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσπαθούν να «γονατίσουν τη χώρα» μετά τις πρόσφατες εχθροπραξίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο «εχθρός» επιχειρεί μέσω στρατιωτικών, οικονομικών και πολιτικών πιέσεων αλλά και προπαγάνδας να προκαλέσει διχασμό και αποσταθεροποίηση στο εσωτερικό του Ιράν, ώστε να αντισταθμίσει τις «στρατιωτικές του ήττες». Ο Χαμενεΐ κάλεσε σε εθνική ενότητα και συνοχή, στο πλαίσιο μηνύματος με αφορμή την επέτειο του ιρανικού κοινοβουλίου.

In the aftermath of the war, the enemy’s desperate strategy and scheme is to create economic pressures and a media-political siege, sow division, and divide society in an attempt to compensate for its military defeats and bring the Iranian nation to its knees. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) May 28, 2026

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, 56 ετών, έχει αναλάβει την ηγεσία μετά τον θάνατο του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο ίδιος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τις επιθέσεις και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε. Σύμφωνα με αναφορές υπέστη «επιφανειακά τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στα πόδια». Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει στις 13 Απριλίου ότι ο Χαμενεΐ «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί», ενώ πρόσφατα ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε το ακριβώς αντίθετο, ότι δηλαδή ο Χαμενεΐ είχε χρειαστεί μόλις ένα δύο ράμματα.

Νέες κυρώσεις από ΗΠΑ και πλήγμα στις ιρανικές αερομεταφορές

Επιβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο που έχουν στη διάθεση τους για να ασκήσουν πίεση προς το Ιράν, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αποκοπή ιρανικών αεροπορικών εταιρειών από πρόσβαση σε σημεία προσγείωσης, ανεφοδιασμού και πώλησης εισιτηρίων, καθώς και γενικότερη αυστηροποίηση της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη. Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι στόχος των κυρώσεων είναι μεταξύ άλλων η Αρχή επιτήρησης των Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA), η οποία υποτίθεται ότι παίζει κεντρικό ρόλο στον ιρανικό σχεδιασμό για την επιβολή των προτεινόμενων τελών στις υπηρεσίες διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

The @USTreasury continues our Economic Fury campaign against the Iranian regime. Their troops are not getting paid, the police are not reporting for work, and Kharg Island is shut down. The Iranian economy and currency are in free fall. Iran’s Persian Gulf Strait Authority… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 28, 2026

Ανησυχία από την κλιμάκωση στον Λίβανο

Παράλληλα, το Ισραήλ συνεχίζει εντατικά τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, με σειρά επιθέσεων που προκάλεσαν τουλάχιστον 14 νεκρούς στον νότο της χώρας. Στη Σιδώνα, ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών σκότωσε πέντε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 21. Νωρίτερα, σε άλλη επίθεση στην ίδια περιοχή, σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά και οι γονείς τους. Στην Τύρο, πλήγμα με drone σκότωσε δύο Σύρους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Τα δύο νέα στοιχεία που προκαλούν όμως ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία είναι πως ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι χτύπησε τα νότια προάστια της Βηρυτού, κάτι που υποτίθεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε «απαγορεύσει» για να διασωθεί η εκεχειρία, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι οι χερσαίες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί σε λιβανέζικο έδαφος επιχειρούν πλέον βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Ήδη από χθες το Ισραήλ χαρακτήρισε «ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων» περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα, ενώ έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης που καλύπτουν περίπου 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο του Λιβάνου.

Η κατάπαυση πυρός που είχε ανακοινωθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ δεν έχει ουσιαστικά τηρηθεί, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις της κατά ισραηλινών δυνάμεων, ενώ το Ισραήλ απαντά με αεροπορικά και χερσαία πλήγματα. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί και στο βόρειο Ισραήλ και στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, από τις 17 Απριλίου έχουν σκοτωθεί 3.269 άνθρωποι στον Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα. Στην ισραηλινή πλευρά, έχουν χάσει τη ζωή τους 23 στρατιώτες και ένας πολίτης που εργαζόταν ως εργολάβος του στρατού.