Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του Axios σχετικά με το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της ισχύουσας εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες.

Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η τελική έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία, όπως μεταδίδει σχετικό δημοσίευμα του Axios. Το μνημόνιο κατανόησης έχει διάρκεια 60 ημερών και στόχο την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Παράλληλα, όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να επενδύουν σε κινήσεις περαιτέρω κλιμάκωσης στο πεδίο, ειδικά μετά τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα, την απάντηση της Τεχεράνης με εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Κουβέιτ, αλλά και την επέκταση της ισραηλινής επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, πέρα από τον ποταμό Λιτάνι.

Τι προβλέπει το προσχέδιο που διακινείται

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το προσχέδιο του μνημονίου διακινείται από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Σε μια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαπραγματεύσεων, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμαντ Ισάκ Νταρ, πρόκειται να μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Το σχέδιο που διακινούν οι ΗΠΑ δε διαφέρει σημαντικά από εκείνο που κυκλοφορεί εδώ και ημέρες στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παροχή πρόσβασης στο Ιράν σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους έως και 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων (9 δισ. λιρών).

Στόχος είναι η εμπορική κίνηση στα Στενά του Ορμούζ να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε 30 ημέρες, ενώ παράλληλα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις διάρκειας έως και 60 ημερών για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Οι συνομιλίες θα περιλαμβάνουν ζητήματα όπως το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, μια χρονικά περιορισμένη αναστολή περαιτέρω εμπλουτισμού, καθώς και εποπτεία από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), τον πυρηνικό οργανισμό του ΟΗΕ. Η Κίνα πιέζει ώστε οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ωστόσο, το πλαίσιο της συμφωνίας που συζητείται θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει αποδεκτό από το Ισραήλ, καθώς μεταθέτει για αργότερα τις οριστικές δεσμεύσεις του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα και προβλέπει ότι μια μόνιμη κατάπαυση πυρός θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον Λίβανο.