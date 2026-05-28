Στον Αρειο Πάγο μεταβαίνει στις 12:00 ο Αλέξης Τσίπρας όπου θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ). Μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος θα κατατεθούν και οι υπογραφές των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και με τον τρόπο αυτό θα ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να νομιμοποιηθεί ο νέος πολιτικός σχηματισμός.

Η διακήρυξη τιτλοφορείται «Συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία – Για μια ζωή με αξιοπρέπεια»

Στο κείμενο της διακήρυξης γίνεται εκτενής αναφορά στην κοινωνική δικαιοσύνη, την ενίσχυση της δημοκρατίας, την προστασία της εργασίας, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των ανισοτήτων αλλά και την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και μια διαφορετική εξωτερική πολιτική, στις διεθνείς εξελίξεις, στις πολεμικές συγκρούσεις, στην κλιματική κρίση και στις κοινωνικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, ενώ ασκείται σφοδρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και συνολικά στο πολιτικό σύστημα της Μεταπολίτευσης.

Επίσης, στη διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ γίνεται αναφορά στην ανάγκη για μια «Νέα Μεταπολίτευση», με αιχμή τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Οι 7 δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την παρουσίαση της ΕΛ.Α.Σ., ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε επτά δεσμεύσεις του νέου κομματικού σχηματισμού.

Συγκεκριμένα:

Πρώτον: Δεσμευόμαστε για Ζωή με Αξιοπρέπεια

Δεύτερον: Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς Ασυλίες Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.

Τρίτον: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και Αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Τέταρτον: Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία. Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.

Πέμπτον: Δεσμευόμαστε για μια Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν Κόσμο Διαρκών Κρίσεων. Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Έκτον: Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία. Για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας.

Έβδομον: Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης.Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική.