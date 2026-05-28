Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ανοίγει αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ).

Φέτος, οι διεκδικητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κυνηγούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν το Σάββατο 31 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους λειτουργεί ήδη η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550. Είναι στελεχωμένη από ψυχολόγους των ΚΕΔΑΣΥ και του Υπουργείου Υγείας και θα παραμείνει ενεργή έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στην αίθουσα

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα το αργότερο έως τις 08:00, καθώς η διανομή των θεμάτων ξεκινά αυστηρά στις 08:30. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Δελτίο εξεταζομένου (καρτελάκι).

Στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου (το μολύβι απαγορεύεται στις απαντήσεις, εκτός αν ορίζεται ρητά από τις οδηγίες των θεμάτων).

Γόμα και ξύστρα.

Γεωμετρικά όργανα (όπου απαιτείται).

Μπουκάλι με νερό ή χυμό.

Απλό ρολόι χειρός (για έλεγχο του χρόνου).

Τι απαγορεύεται αυστηρά

Βιβλία, τετράδια, σημειώσεις.

Διορθωτικό (blanco) σε οποιαδήποτε μορφή (υγρό ή ταινία).

Υπολογιστικές μηχανές (κομπιουτεράκια).

Έξυπνα ρολόγια (smartwatches) και κάθε είδους συσκευή μετάδοσης/λήψης πληροφοριών.

Για τα κινητά τηλέφωνα: Η κατοχή κινητού (ακόμη και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα αποτελεί λόγο μηδενισμού του γραπτού. Αν έχετε μαζί σας κινητό, οφείλετε να το παραδώσετε στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής πριν μπείτε στην αίθουσα. Θα το παραλάβετε κατά την αποχώρησή σας.

Διαχείριση του τετραδίου εξέτασης

Όχι σπατάλη σελίδων : Δεν θα δοθεί δεύτερο τετράδιο σε κανέναν υποψήφιο. Οι σελίδες του ενός τετραδίου είναι επαρκείς, γι’ αυτό γράφετε με φειδώ.

: Δεν θα δοθεί δεύτερο τετράδιο σε κανέναν υποψήφιο. Οι σελίδες του ενός τετραδίου είναι επαρκείς, γι’ αυτό γράφετε με φειδώ. Καθαρότητα γραπτού : Μη διπλώνετε τα εξώφυλλα και μην τσαλακώνετε το τετράδιο κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

: Μη διπλώνετε τα εξώφυλλα και μην τσαλακώνετε το τετράδιο κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Χρήση πρόχειρου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τελευταίες σελίδες του τετραδίου ως πρόχειρο. Γράψτε καθαρά τη λέξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» στην κορυφή αυτών των σελίδων. Να θυμάστε ότι οι σελίδες του πρόχειρου δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση.

Πέντε συμβουλές για το άγχος

«Οι Πανελλαδικές είναι από εκείνες τις στιγμές που οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι κρατούν στα χέρια τους ολόκληρο το μέλλον τους. Καμία εξέταση, όμως, δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τη δύναμη, το ταλέντο ή τα όνειρά τους», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου.

Η κ. Αργυρίου δίνει 5 βασικές κατευθύνσεις:

Μικρά διαλείμματα: Δώστε χρόνο στο μυαλό σας να αποφορτιστεί. Ποιοτικός ύπνος: Η ξεκούραση είναι ο καλύτερος σύμμαχος της μνήμης. Όχι στο «post-mortem» των θεμάτων: Μην αναλύετε ξανά και ξανά ένα μάθημα που ήδη τελείωσε. Ένα βήμα τη φορά: Συγκεντρωθείτε αποκλειστικά στην εξέταση που έπεται, όχι σε όλη τη διαδρομή. Μη συγκρίνεστε με άλλους: Εστιάστε μόνο στη δική σας προσπάθεια και αναγνωρίστε τον κόπο που ήδη έχετε καταβάλει.

«Μπείτε στην αίθουσα με το κεφάλι ψηλά. Μην πάτε να αποδείξετε ποιοι είστε. Πηγαίνετε να δείξετε όσα με αγάπη και κόπο κατακτήσατε. Το μέλλον δεν περιμένει τους αλάνθαστους, ανοίγει την πόρτα σε εκείνους που τολμούν να προχωρήσουν», καταλήγει η κ. Αργυρίου.