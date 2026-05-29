Με κατηγορίες στο Λονδίνο για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών και συγκεκριμένα σε υπηρεσία που σχετίζεται με το Ιράν, είναι αντιμέτωπος Έλληνας υπήκοος. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η υπόθεση αφορά σε στοχοποίηση δημοσιογράφου που εργάζεται για το τηλεοπτικό δίκτυο Iran International με έδρα τη Βρετανία.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι ο Ιωάννης Αϊδινίδης, 46 ετών, ο οποίος διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας, συνελήφθη το Σάββατο και έχει απαγγελθεί κατηγορία εις βάρος του βάσει του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Αϊδινίδης αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου Westminster Magistrates’ Court.

Στο στόχαστρο του ιρανικού καθεστώτος το συγκεκριμένο μέσο

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι κατηγορίες εκτιμάται πως σχετίζονται με το Ιράν και με τη στοχοποίηση Βρετανού δημοσιογράφου του Iran International, ενός μέσου που ασκεί στα φαρσί κριτική στην κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Οι αρχές πρόσθεσαν ότι δε θεωρούν πως υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.

Τον Απρίλιο, τρία άτομα είχαν κατηγορηθεί για απόπειρα εμπρησμού σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο στο βορειοδυτικό Λονδίνο, αν και η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς.