Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταγωγή στην Αθήνα των 17 ατόμων που συνελήφθησαν στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πούλμαν της αστυνομίας αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα, όπου αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, με πρώτη στάση στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οδό Λουκάρεως, από όπου «πέρασαν» χθες οι εμπλεκόμενοι στο «παράρτημα Κρήτης» της εγκληματικής οργάνωσης.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο των αγροτικών ενισχύσεων, καθώς το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η οργάνωση ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το «ελληνικό FBI» και η επιχείρηση σε πέντε πόλεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο «Ελληνικό FBI», με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Αθήνα και Καβάλα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες σε οκτώ κατοικίες και δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο υπάλληλοι ΚΥΔ φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Ενδεικτική της έκτασης των ερευνών ήταν η πολύωρη επιχείρηση σε ΚΥΔ στον Λαγκαδά, όπου οι Αρχές αναζητούσαν επί ώρες έγγραφα και ψηφιακά στοιχεία, που σχετίζονται με τη δράση της οργάνωσης.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείτο τουλάχιστον από το 2019 και αξιοποιούσε κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του συστήματος επιδοτήσεων.

Η μέθοδος δράσης βασιζόταν στον εντοπισμό αγροτεμαχίων που ήταν επιλέξιμα για επιδοτήσεις, αλλά δεν είχαν δηλωθεί. Τα μέλη του κυκλώματος τα καταχωρούσαν ψευδώς στις αιτήσεις ενίσχυσης που υπέβαλλαν προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζοντας μάλιστα περισσότερα από 1.500 φυσικά πρόσωπα ως δήθεν εκμισθωτές.

Από το 2022 και μετά, σύμφωνα με τις Αρχές, η οργάνωση άλλαξε τη μεθοδολογία της, ώστε να δυσκολεύει τον εντοπισμό των παράνομων ενεργειών και να καλύπτει τα ίχνη της.

Οι ρόλοι μέσα στην εγκληματική οργάνωση

Η έρευνα κατέγραψε σαφή ιεραρχική δομή και κατανομή ρόλων μεταξύ των εμπλεκομένων.

Έξι πρόσωπα φέρονται να είχαν τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εντοπισμό των αγροτεμαχίων, άλλα μέλη παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς για τη διακίνηση των χρημάτων, ενώ οι υπόλοιποι υπέβαλλαν τις ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί από τους κατηγορούμενους δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται καθαρίστριες, οδηγοί φορτηγών, διανομείς, εργάτες και σερβιτόροι, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, ενισχύει την εκτίμηση ότι συμμετείχαν αποκλειστικά για την παράνομη είσπραξη των ενισχύσεων.

Η δικογραφία με τους 317 κατηγορούμενους

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους, ενώ οι 302 εξ αυτών φέρονται να έλαβαν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πλειονότητα των εμπλεκομένων προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, ενώ σύμφωνα με την έρευνα, αρκετά μέλη συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικές σχέσεις.

Κατασχέσεις, χρυσές λίρες και «ξαφνικός πλουτισμός»

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων, κατασχέθηκαν περισσότερα από 302.000 ευρώ, 18 χρυσές λίρες και 12 αυτοκίνητα.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και τραπεζικές θυρίδες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν στοιχεία που δείχνουν αιφνίδιο πλουτισμό μελών της οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να πραγματοποιούσαν αγορές και οικονομικές κινήσεις που δε δικαιολογούνταν από τα πραγματικά εισοδήματά τους.

Την ίδια ώρα, αγρότες της περιοχής ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και ουσιαστική προστασία των πραγματικών δικαιούχων των επιδοτήσεων.