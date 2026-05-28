Τρεις μέρες διήρκεσε η αποστολή της αντιπροσωπείας της επιτροπής CONT του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την «αμαρτωλή» υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της στην Αθήνα με τον επικεφαλής της ομάδας, Tomáš Zdechovský, να ευχαριστεί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου τη διαθεσιμότητα των ελληνικών αρχών.

Η παραδοχή των Αρχών για διαφθορά και απάτη

Όπως είπε μεταξύ άλλων, «εκτιμούμε τη σαφή δέσμευση που εξέφρασαν οι ελληνικές αρχές για μεταρρύθμιση του συστήματος γεωργικών πληρωμών και των σχετικών ελέγχων μετά τις σοβαρές ελλείψεις που εντοπίστηκαν» ενώ πρόσθεσε ότι «κατά τις συναντήσεις των τελευταίων τριών ημερών, οι ελληνικές αρχές αναγνώρισαν ότι το προηγούμενο σύστημα υπέφερε από σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες και τρωτά σημεία, ανεπαρκείς ελέγχους, υπερβολική γραφειοκρατία και εξάρτηση από εξωτερικούς αναδόχους, γεγονός που δημιούργησε περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης. Η αντιπροσωπεία μας σημείωσε την αναγνώριση των αρχών ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ απαιτεί ριζικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, διαφάνεια και ισχυρότερες διασφαλίσεις διακυβέρνησης».

Τα πρόσωπα- κλειδιά και η σύνσθεση της ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, μεταξύ άλλων η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, τον πρόεδρο της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ,Παρασκευή Τυχεροπούλου καθώς και ανώτερους υπαλλήλους αρμόδιους για τις αγροτικές επιδοτήσεις, τα δημόσια έσοδα, τη διαφάνεια και ελέγχους. Συνομίλησαν επίσης με εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, δημοσιογράφους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης οι Monika Hohlmeier (ΕΛΚ, Γερμανία), Lucia Annunziata (Σοσιαλιστές, Ιταλία) και Rasmus Nordqvist (Πράσινοι, Δανία). Την αντιπροσωπεία συνόδευσαν επίσης οι Γιώργος Αυτιάς (ΕΛΚ, Ελλάδα), Γιάννης Μανιάτης (Σοσιαλιστές, Ελλάδα), Εμμανουήλ Φράγκος (Συντηρητικοί, Ελλάδα) και Κώστας Αρβανίτης (Η Αριστερά, Ελλάδα).

«Δεν απαντήθηκαν κρίσιμα ερωτήματα»

Σημειώνεται πάντως ότι εκφράστηκε κριτική εκ μέρους των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠαΣοΚ είπε ότι «η σύνθεση των ανθρώπων που κλήθηκαν σε αυτήν την τριήμερη συναντήσεις ήταν μεροληπτική, με ένα ποσοστό 80% να είναι μόνο κυβερνητικοί εκπρόσωποι και να έχουν αποκλειστεί άνθρωποι που ήξεραν το σκάνδαλο σε πρωθύστερο χρόνο».

Επιπλέον, εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στο κείμενο στα ζητήματα των πολιτικών ευθυνών και κυρίως του πρωθυπουργού, ο οποίος μέσα σε λίγα χρόνια άλλαξε επτά υπουργούς και έξι προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ καθιστώντας τον οποίο δήποτε έλεγχο και τον περιορισμό της απάτης με δυνατότητα μόνο να γίνεται ψηφοθηρική εκμετάλλευση των επιχειρήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ». Εξήγησε δε, ότι «δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά στο ζήτημα της τεράστιας ζημιάς Ελλήνων αγροτών στα 800 εκατ. Ευρώ. Η ίδια η κυβέρνηση εκτίμησε τις παράνομες καταβολές στα 160 εκατ. Μόνο για ένα έτος. Οι κινήσεις που καταβλήθηκαν 800 εκατ. Ευρώ παρανόμως και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο πώς θα επιστραφούν».

Μεταξύ άλλων, ο Κώστας Αρβανίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αναφερόμενος σε μάρτυρες ότι «δεν απαντήθηκαν οι ερωτήσεις. Για την παρουσία μίας μάρτυρος έγινε μεγάλος αγώνας. Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση να προτείνετε τον κ. Βάρρα, σύμβουλο του πρωθυπουργού τώρα και δεν επετράπη να έρθει. Και μας έφερναν υπηρεσιακούς παράγοντες που δεν μπορούσαν να μιλήσουν πέρα από τα όρια των δυνατοτήτων που τους δίνει ο νόμος. Η πληροφόρηση είναι ελλιπής».