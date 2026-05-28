Οι 17 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα, προκειμένου να τους απαγγελθούν οι σχετικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για:

διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,

σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσό που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ,

συνέργεια σε απάτη,

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείτο τουλάχιστον από το 2019 και αξιοποιούσε κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του συστήματος επιδοτήσεων.

Η μέθοδος δράσης βασιζόταν στον εντοπισμό αγροτεμαχίων που ήταν επιλέξιμα για επιδοτήσεις, αλλά δεν είχαν δηλωθεί. Τα μέλη του κυκλώματος τα καταχωρούσαν ψευδώς στις αιτήσεις ενίσχυσης που υπέβαλλαν προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζοντας μάλιστα περισσότερα από 1.500 φυσικά πρόσωπα ως δήθεν εκμισθωτές.

Από το 2022 και μετά, σύμφωνα με τις Αρχές, η οργάνωση άλλαξε τη μεθοδολογία της, ώστε να δυσκολεύει τον εντοπισμό των παράνομων ενεργειών και να καλύπτει τα ίχνη της.

Οι ρόλοι μέσα στην εγκληματική οργάνωση

Η έρευνα κατέγραψε σαφή ιεραρχική δομή και κατανομή ρόλων μεταξύ των εμπλεκομένων.

Έξι πρόσωπα φέρονται να είχαν τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εντοπισμό των αγροτεμαχίων, άλλα μέλη παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς για τη διακίνηση των χρημάτων, ενώ οι υπόλοιποι υπέβαλλαν τις ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί από τους κατηγορούμενους δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται καθαρίστριες, οδηγοί φορτηγών, διανομείς, εργάτες και σερβιτόροι, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, ενισχύει την εκτίμηση ότι συμμετείχαν αποκλειστικά για την παράνομη είσπραξη των ενισχύσεων.

Η δικογραφία με τους 317 κατηγορούμενους

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους, ενώ οι 302 εξ αυτών φέρονται να έλαβαν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πλειονότητα των εμπλεκομένων προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, ενώ σύμφωνα με την έρευνα, αρκετά μέλη συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικές σχέσεις.

Κατασχέσεις, χρυσές λίρες και «ξαφνικός πλουτισμός»

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων, κατασχέθηκαν περισσότερα από 302.000 ευρώ, 18 χρυσές λίρες και 12 αυτοκίνητα.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και τραπεζικές θυρίδες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν στοιχεία που δείχνουν αιφνίδιο πλουτισμό μελών της οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να πραγματοποιούσαν αγορές και οικονομικές κινήσεις που δε δικαιολογούνταν από τα πραγματικά εισοδήματά τους.

Την ίδια ώρα, αγρότες της περιοχής ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και ουσιαστική προστασία των πραγματικών δικαιούχων των επιδοτήσεων.