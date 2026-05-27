Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Αντίστροφα μετρούν πλέον οι μαθητές της Γ’ Λυκείου για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς την Παρασκευή ανοίγει η αυλαία της φετινής εξεταστικής διαδικασίας για τα Γενικά Λύκεια, με χιλιάδες υποψηφίους να διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το κλίμα είναι ήδη φορτισμένο, με τους μαθητές να πραγματοποιούν τις τελευταίες επαναλήψεις και τους εκπαιδευτικούς να συνιστούν ψυχραιμία και σωστή διαχείριση του άγχους τις κρίσιμες τελευταίες ημέρες πριν από τις εξετάσεις.

Οι συμβουλές της τελευταίας στιγμής

«Οι τελευταίες ημέρες χρειάζονται περισσότερο καθαρό μυαλό παρά εξαντλητικό διάβασμα», αναφέρουν χαρακτηριστικά εκπαιδευτικοί, τονίζοντας ότι η ψυχραιμία μέσα στην αίθουσα παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση των μαθητών.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποφύγουν την υπερβολική πίεση και τις πολύωρες επαναλήψεις της τελευταίας στιγμής, καθώς συχνά οδηγούν σε κόπωση και αυξημένο στρες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ) Γιάννη Βαφειαδάκη, «ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στον επαρκή ύπνο, στη σωστή διατροφή και στην αποφυγή της παραφιλολογίας γύρω από πιθανά θέματα και τα γνωστά «SOS» που κυκλοφορούν κάθε χρόνο, λίγο πριν από την έναρξη των εξετάσεων», σημειώνει, ενώ προσθέτει ότι «είναι εξίσου σημαντικό να αποφευχθούν οι εντάσεις».

Την ίδια στιγμή, οι μαθητές καλούνται να αποφεύγουν τις συγκρίσεις με συμμαθητές και τις συζητήσεις που εντείνουν την πίεση, ενώ σημαντικό θεωρείται να διατηρούν μικρά διαλείμματα μέσα στην ημέρα και να αφιερώνουν χρόνο σε δραστηριότητες που τους βοηθούν να χαλαρώσουν. Η αυτοπεποίθηση και η ηρεμία μέσα στην αίθουσα μπορούν να αποδειχθούν εξίσου σημαντικές με την ίδια την προετοιμασία

Τι αλλαγές φέρνουν οι φετινές Πανελλαδικές

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται φέτος στον «χάρτη» των Επιστημονικών Πεδίων, με τις αλλαγές να επηρεάζουν άμεσα τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται σε απλές μετακινήσεις τμημάτων, αλλά διαμορφώνουν ένα πιο ευέλικτο σύστημα επιλογών, με στόχο τη σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών του 2026, οι αλλαγές δημιουργούν νέες δυνατότητες, αλλά και την ανάγκη για πιο προσεκτικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, αυξάνονται αισθητά οι κοινές σχολές μεταξύ των Επιστημονικών Πεδίων, δίνοντας στους μαθητές περισσότερες εναλλακτικές επιλογές. Για παράδειγμα, τμήματα χαμηλότερης ζήτησης, όπως οι Θεατρικές Σπουδές, εντάσσονται πλέον σε τρία διαφορετικά Επιστημονικά Πεδία, ενώ σχολές Γεωπονίας και Δασολογίας μετακινούνται σε νέες ομάδες τμημάτων, διευρύνοντας την πρόσβαση των υποψηφίων.

Οι αλλαγές αυτές οδηγούν παράλληλα σε αναθεώρηση της στρατηγικής επιλογής Πεδίου, καθώς αρκετοί μαθητές φαίνεται να επιλέγουν πλέον κατευθύνσεις όχι μόνο με βάση το επιστημονικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό δυσκολίας των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενίσχυση της τάσης μετακίνησης υποψηφίων από το 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο προς το 4ο Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής, το οποίο συγκεντρώνει πλέον περισσότερο από το 40% των υποψηφίων πανελλαδικά.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μεταβολή φαίνεται να παίζει και η ένταξη μεγάλου αριθμού Στρατιωτικών Σχολών στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, εξέλιξη που διευρύνει σημαντικά τις επιλογές των μαθητών και αναμένεται να επηρεάσει τις φετινές ισορροπίες στην κατανομή των υποψηφίων.

Γραμμή υποστήριξης για τους υποψήφιους

Από τις 25/ έως και τις 30 Ιουνίου, με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας αλλά και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους. Σημειώνεται ότι οι κλήσεις, για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας, είναι δωρεάν.