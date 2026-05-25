5 το πρωί: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Ολυμπιακός – Διπλωματικό πόκερ ΗΠΑ με Ιράν – Πρωτιά ΔΗΣΥ στην Κύπρο
Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-87 της Ρεάλ και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του στο μπάσκετ
Ο Ολυμπιακός σήκωσε το 4ο στο ΟΑΚΑ
- Στην κορυφή: Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης αφού το βράδυ της Κυριακής κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Οι ερυθρόλευκοι με ψυχωμένη εμφάνιση επικράτησαν 92-85 της Ρεάλ σε έναν δραματικό τελικό που κρίθηκε στο φινάλε.
- Ασυναγωνίστος: Με αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο του τμήματος μπάσκετ, ο σύλλογος συνολικά έφτασε το ασύλληπτο νούμερο των 19 ευρωπαϊκών τροπαίων στα βασικά ομαδικά σπορ και συνολικά τους 343 τίτλους σε αυτά.
- Ολονύχτιο γλέντι: Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους σε ολόκληρη την Ελλάδα για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου γνώρισαν την αποθέωση οι πρωταθλητές Ευρώπης.
Πρωτιά ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο
- Πρωτιά ΔΗΣΥ στις εκλογές: Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 24/5 η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου με 4 έδρες το καθένα.
- Τα μηνύματα των κομμάτων: Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν «ασφάλεια και σταθερότητα», τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συναινέσεις και μεταρρυθμίσεις στη νέα Βουλή. Από την πλευρά του ΑΚΕΛ, ο Στέφανος Στεφάνου μίλησε για «νέα ανοδική πορεία» και επανασύνδεση του κόμματος με την κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα σηματοδοτεί ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των πολιτών.
- Νέα πρόσωπα και πολιτικές εξελίξεις: Το ΔΗΚΟ χαρακτήρισε το εκλογικό του αποτέλεσμα «άθλο» μέσα σε κλίμα τοξικότητας και απαξίωσης των θεσμών, ενώ το ΑΛΜΑ έκανε λόγο για έναρξη «πράξεων» και πολιτικής μετριοπάθειας. Την ίδια στιγμή, η Αμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου εξασφάλισε για πρώτη φορά παρουσία στη Βουλή, με τον ευρωβουλευτή να δηλώνει πως στόχος είναι η αλλαγή της Κύπρου προς το καλύτερο, χωρίς ακόμη να έχει αποφασίσει αν θα παραμείνει στην Ευρωβουλή ή θα μετακινηθεί στο κυπριακό Κοινοβούλιο.
Πόσο κοντά είναι μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν;
- Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν: Έντονες διπλωματικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την ασφάλεια στην περιοχή.
- «Η συμφωνία είναι σχεδόν έτοιμη»: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών, ενώ αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι το Ισραήλ δεν ενημερώνεται πλήρως για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
- Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο: Παρά τις πληροφορίες περί συμφωνίας, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο, χαρακτηρίζοντάς το ζήτημα «ιρανική εθνική κυριαρχία». Την ίδια στιγμή, το ιρανικό πρακτορείο FARS αμφισβήτησε δηλώσεις Τραμπ για επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση, ενώ το Πακιστάν εμφανίστηκε πρόθυμο να φιλοξενήσει νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.
Τέλος τα «βαριά» πρόστιμα στην εφορία
- Τι αλλάζει; Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας τίθεται σε ισχύ για χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ήδη (ή θα υποβάλλουν) εκπρόθεσμες δηλώσεις. Το υπουργείο Οικονομικών διορθώνει μία στρέβλωση χρόνων στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, περιορίζοντας δραστικά τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ για κάθε παράλειψη δήλωσης.
- Ποιοι γλιτώνουν το πρόστιμο; Πρόστιμο δεν θα επιβάλλεται στο εξής για εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όταν εκδίδεται μηδενικό ή πιστωτικό εκκαθαριστικό, καθώς και όταν από την εκκαθάριση προκύπτει χρεωστικό ποσό φόρου για πληρωμή έως 100 ευρώ, εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις “πληροφοριακού χαρακτήρα”, η υποβολή των οποίων δεν δημιουργεί υποχρέωση πληρωμής φόρου, εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις έμμεσων φόρων, τελών ή εισφορών (με εξαίρεση ΦΠΑ και ΦΜΑ), όταν ο φόρος προς καταβολή δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ και εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις παρακράτησης φόρου (με εξαίρεση δηλώσεις φόρου τυχερών παιγνίων) αν το προς απόδοση ποσό δεν υπερβαίνει το ίδιο όριο (100 ευρώ).
- Επιστροφές και αναδρομικά δύο ετών: Οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύσουν αναδρομικά από 19.4.2024. Ωστόσο για όσους έχει ήδη βεβαιωθεί και πληρωθεί πρόστιμο, το ποσό δεν μένει στην εφορία αλλά θα τους επιστρέφεται.
Θρίλερ οικογενειακής τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη
- Άγριο έγκλημα στο Τριάδι: Νεκρός βρέθηκε 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του. Τον άνδρα εντόπισε συγγενικό πρόσωπο ύστερα από αδυναμία επικοινωνίας μαζί του.
- Ομολόγησε ο γιος: Ο 30χρονος συνελήφθη και φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον πατέρα του με σκαμπό έπειτα από έντονο καβγά το βράδυ του Σαββάτου. Στο σπίτι εντοπίστηκαν επίσης μαχαίρι και κατσαβίδι, τα οποία κατασχέθηκαν για εξετάσεις.
- Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.: Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, καθώς βρέθηκαν και ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή. Οι έρευνες συνεχίζονται και ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.
