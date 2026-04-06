5 το πρωί: Τοποθετείται ο Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ – Νέες αποκαλύψεις για το Predator – Πρεμιέρα για το Fuel Pass
Μέχρι το μεσημέρι αναμένεται η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Για ποιους βουλευτές και υπουργούς είναι δεμένες οι κατηγορίες
1
Ραγδαίες εξελίξεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Η προαναγγελία: Στο καθιερωμένο του Κυριακάτικο μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι σήμερα θα τοποθετηθεί αναλυτικά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην ανάρτησή του αναφέρει πως «η αληθινή ευθύνη κρίνεται στις στιγμές που αναμετριόμαστε με τις διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου, όπως και με τις δικές μας αστοχίες».
- Τα δεδομένα: Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», η εισαγγελική αξιολόγηση της μεγάλης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει διαβαθμίσεις στην εμπλοκή των 11 πολιτικών προσώπων, των οποίων η άρση ασυλίας θα εξεταστεί τη Μεγάλη Τρίτη. Τουλάχιστον τέσσερις εξ αυτών βρίσκονται αντιμέτωποι με «δεμένες» κατηγορίες και ισχυρά επιβαρυντικά στοιχεία, που αφορούν τόσο κακουργήματα όσο και πλημμελήματα. Για τους υπόλοιπους, τα στοιχεία κρίνονται από ισχνά έως χρήζοντα περαιτέρω έρευνας.
- Οι εξελίξεις: Ο Κώστας Τσιάρας, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Θεόφιλος Λεονταρίδης δήλωσαν ότι θα παραιτηθούν από τη βουλευτική τους ασυλία σχετικά με τη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον Τσιάρα δεν προκύπτει άμεση εμπλοκή, πέρα από ενέργειες συνεργάτη του για αιτήματα πολιτών στη Θεσσαλία. Αντίθετα, ο φάκελος για τον Κεφαλογιάννη φέρεται να περιλαμβάνει επιβαρυντικά στοιχεία που σχετίζονται με παράνομες επιδοτήσεις.
2
Εγγραφα-φωτιά για την Intellexa
- Προσύμφωνο συνεργασίας: Η Intellexa είχε ενταχθεί σε κοινοπραξία καινοτομίας με προοπτική χρηματοδότησης περίπου 3 εκατ. ευρώ μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων και του ΚΕΜΕΑ, πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, αποκάλυψε χθες το «ΒΗΜΑ». Το σχέδιο προέβλεπε την ανάπτυξη τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων, με την εταιρεία να εμφανίζεται ως «αναλυτής εικόνας και ήχου». Ωστόσο, δικαστική απόφαση επισημαίνει ότι το βασικό της αντικείμενο ήταν τα κατασκοπευτικά λογισμικά. Το εγχείρημα τελικά «πάγωσε» μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
- Διασυνδέσεις, έργα και σκιές: Πέρα από τη χρηματοδότηση, η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο δίκτυο εταιρειών και συνεργασιών γύρω από την Intellexa, με παρουσία σε έργα κυβερνοασφάλειας και τεχνολογίας υψηλού προϋπολογισμού. Καταγράφονται καταγγελίες για παρασκηνιακές μεθοδεύσεις, προτιμησιακές αναθέσεις και συγγενικές σχέσεις μεταξύ εμπλεκόμενων εταιρειών. Παράλληλα, υπάρχουν μαρτυρίες για συναντήσεις και επιδείξεις χώρων όπου λειτουργούσε το Predator, ακόμη και μετά την ανάδειξη του σκανδάλου.
- Πυρά από ΠαΣοΚ: Τα έγγραφα που αποκάλυψε το ΒΗΜΑ για το Predator προκάλεσαν την αντίδραση του ΠαΣοΚ, το οποίο ζητά από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργία να τοποθετηθούν. «Μήπως τώρα η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες των οποίων συμβάλλονται με την εταιρεία του predator, θα φιλοτιμηθούν να απαντήσουν;» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωσή του.
3
Κλιμάκωση χωρίς όρια στην Μέση Ανατολή
- Ανεβαίνει η ένταση στο πεδίο: Καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης δεν καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται. ΗΠΑ και Ισραήλ πλήττουν στόχους σε Ιράν και Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στον Κόλπο και το Ισραήλ. Το σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα ρευστό και επικίνδυνο, με πολλαπλά μέτωπα ανοιχτά.
- Τελεσίγραφο Τραμπ: Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική, δίνοντας τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία. Προειδοποίησε με ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων, ενώ υπονόησε πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές. Στο πεδίο, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη διάσωση πιλότου μετά από κατάρριψη μαχητικού, σε επιχείρηση υψηλού ρίσκου.
- Σκληρή απάντηση Ιράν: Το Ιράν δηλώνει αποφασισμένο να υπερασπιστεί την κυριαρχία του «με όλη του τη δύναμη», προειδοποιώντας για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι κατηγορούν τις ΗΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε «κόλαση».
4
Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass
- Οι προθεσμίες: Η πλατφόρμα για το Fuel Pass ανοίγει σήμερα (Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου) και θα παραμείνει ενεργή έως τις 30/4. Η είσοδος γίνεται με κωδικούς Taxisnet, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μέσω ΚΕΠ.
- Οι δικαιούχοι: Αφορά φυσικά πρόσωπα με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα (έτους 2024) έως 25.000€ για άγαμους και 35.000€ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000€ για κάθε τέκνο (39.000€ για μονογονεϊκές). Το όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και με πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας.
- Τα ποσά: Το ποσό κυμαίνεται από 25€ έως 60€, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας (νησιωτική ή ηπειρωτική) και το είδος του οχήματος. Η χρήση ψηφιακής κάρτας πριμοδοτείται με επιπλέον 10€ σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ η πίστωση ολοκληρώνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών.
5
Προβάδισμα για την ΑΕΚ
- Σημαντικό διπλό: Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ξέφυγε πέντε βαθμούς από τους ερυθρόλευκους και τον ΠΑΟΚ. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Κορϊτά στο 5′. Ο Ολυμπιακός σκόραρε στο 98′ με τον Γιαζίτζι, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ του Πιρόλα που ήταν μπροστά στον Στρακόσα.
- Αλληλοεξουδετερώθηκαν: Σ’ ένα ματς που θα ξεχαστεί γρήγορα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στο 0-0 στην Τούμπα. Λουτσέσκου και Μπενίτεθ εξουδετέρωσαν τα ατού της αντίπαλης ομάδας με αποτέλεσμα να υπάρξουν ελάχιστες αξιόλογες στιγμές.
- Χρυσός Πετρούνιας: Ένα ακόμα μετάλλιο πρόσθεσε στην ήδη τεράστια συλλογή του ο κορυφαίος έλληνας γυμναστής. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη στο Κάιρο και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
