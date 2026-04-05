Η τροπαιοθήκη του Λευτέρη Πετρούνια απέκτησε ένα ακόμα μέλος. Το απόγευμα της Κυριακής ο Μίδας των κρίκων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Κάιρο, όπου διεξήχθη αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς και άφησε στη δεύτερη θέση τον Αβετισιάν από την Αρμενία και στην τρίτη τον Λιου από την Κίνα. Έτσι λίγο μετά το ασημένιο στο Μπακού, ο σπουδαίος έλληνας γυμναστής ανέβηκε εκ νέου στο βάθρο επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ανάμεσα στους κορυφαίους στον κόσμο.





Ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει θέσει ως στόχο την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, όπου θα προσπαθήσει να ανέβει εκ νέου στο βάθρο μεγαλώνοντας τον ήδη τεράστιο μύθο του.

Αναλυτικά η βαθμολογία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου

Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366 Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300 Λιου (Κίνα) – 13.866 Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833 Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800 Άλβαρες (Χιλή) – 13.400 Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066

Τα μετάλλια του Λευτέρη Πετρούνια σε Παγκόσμια Κύπελλα

Χρυσά (10)

Γάνδη 2011

Μάριμπορ 2011

Οστράβα 2011

Λα Ρος 2013

Μπακού 2018

Μελβούρνη 2020

Μπακού 2020

Ντόχα 2021

Κότμπους 2023

Κάιρο 2026

Ασημένια (3)

Κότμπους 2011

Κότμπους 2019

Μπακού 2026

Χάλκινα (2)