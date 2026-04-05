Η τροπαιοθήκη του Λευτέρη Πετρούνια απέκτησε ένα ακόμα μέλος. Το απόγευμα της Κυριακής ο Μίδας των κρίκων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Κάιρο, όπου διεξήχθη αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς και άφησε στη δεύτερη θέση τον Αβετισιάν από την Αρμενία και στην τρίτη τον Λιου από την Κίνα. Έτσι λίγο μετά το ασημένιο στο Μπακού, ο σπουδαίος έλληνας γυμναστής ανέβηκε εκ νέου στο βάθρο επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ανάμεσα στους κορυφαίους στον κόσμο.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει θέσει ως στόχο την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, όπου θα προσπαθήσει να ανέβει εκ νέου στο βάθρο μεγαλώνοντας τον ήδη τεράστιο μύθο του.
Αναλυτικά η βαθμολογία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου
- Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366
- Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300
- Λιου (Κίνα) – 13.866
- Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833
- Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800
- Άλβαρες (Χιλή) – 13.400
- Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066
Τα μετάλλια του Λευτέρη Πετρούνια σε Παγκόσμια Κύπελλα
Χρυσά (10)
- Γάνδη 2011
- Μάριμπορ 2011
- Οστράβα 2011
- Λα Ρος 2013
- Μπακού 2018
- Μελβούρνη 2020
- Μπακού 2020
- Ντόχα 2021
- Κότμπους 2023
- Κάιρο 2026
Ασημένια (3)
- Κότμπους 2011
- Κότμπους 2019
- Μπακού 2026
Χάλκινα (2)
- Ντόχα 2009
- Γάνδη 2010