Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έπαιξαν για τρίτη φορά φέτος στην Τούμπα και για πρώτη φορά έμειναν στο 0-0, σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι, δίχως πολλές φάσεις. Ο Δικέφαλος του Βορρά ξεκίνησε με απώλεια βαθμών τα πλέι οφ, πηγαίνοντας στους 58 βαθμούς, ενώ ο τέταρτος Παναθηναϊκός πήγε στους 50.

Αλληλοεξουδετερώθηκαν

Ο «δικέφαλος» ξεκίνησε με τον Ζόαν Σάστρε στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στην κορυφή. Αντίθετα, το «τριφύλλι» διατήρησε το γνώριμο σχήμα με τριάδα στην άμυνα.

Το πρώτο ημίχρονο κινήθηκε σε χαμηλό τέμπο και με ελάχιστες συγκινήσεις. Η μοναδική πραγματικά επικίνδυνη στιγμή ήρθε νωρίς, στο 8ο λεπτό, όταν μετά από κόρνερ του Χατσίδη, ο Μπάμπα πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 11’, ο Ταμπόρδα δοκίμασε ένα «ψαράκι» εκτός περιοχής, χωρίς όμως να βρει στόχο, ενώ στη συνέχεια οι προσπάθειες των Γέντβαϊ (26’) και Καλάμπρια (34’) δεν ανησύχησαν τον Τσιφτσή. Μετά το 35ο λεπτό, οι «πράσινοι» ανέβασαν την παρουσία τους στο επιθετικό τρίτο και κυκλοφόρησαν καλύτερα την μπάλα, ωστόσο έμειναν χωρίς ουσία στην τελική προσπάθεια.

Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο μέσω κατοχής (58%), αλλά δυσκολεύτηκε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του Παναθηναϊκού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά το 2-4 στις τελικές, καμία ομάδα δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία.

Ο Παναθηναϊκός είχε πάντα ντουμπλάρισμα πάνω στον Κωνσταντέλια, ενώ στον αντίποδα ο Τετέι ήταν πολύ μόνος.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (66′ Χόρχε Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης (71′ Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66′ Γιακουμάκης).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας (75′ Ρενάτο Σάντσες), Ταμπόρδα (75′ Αντίνο), Πελίστρι (63′ Ζαρουρί), Τετέι (74′ Σφιντέρσκι).