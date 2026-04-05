Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των playoffs της Super League με την ΑΕΚ να είναι η μοναδική κερδισμένη. Η Ένωση μετά τη νίκη της απέναντι στον Ολυμπιακό ξέφυγε με πέντε βαθμούς τόσο από τους ερυθρόλευκους όσο και από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό.

Την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία