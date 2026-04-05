Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των playoffs της Super League με την ΑΕΚ να είναι η μοναδική κερδισμένη. Η Ένωση μετά τη νίκη της απέναντι στον Ολυμπιακό ξέφυγε με πέντε βαθμούς τόσο από τους ερυθρόλευκους όσο και από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό.
Την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 63
- Ολυμπιακός 58
- ΠΑΟΚ 58
- Παναθηναϊκός 50