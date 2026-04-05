Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Fuel Pass καθώς αύριο Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα η οποία και θα παραμείνει ενεργή έως τις 30/4, σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αφορά τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης.

Τα ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσααυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Το ύψος των ποσών που θα δοθούν

Κατ’ αρχάς τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα εάν ο δικαιούχος επιλέξει ψηφιακή κάρτα ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριαμό.

Ως εκ τούτου θα καταβληθούν:

60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας στους ιδιοκτήτες οχημάτων με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην περιφερειακή ενότητα νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων και Θάσου, στη νήσο Σκύρο, Σαμοθράκη και Αμμουλιανή. Όσοι όμως επιλέξουν τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν 50 ευρώ.

50 ευρώ θα λάβουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά αν επιλέξουν τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν 40 ευρώ.

35 ευρώ θα λάβουν οι ιδιοκτήτες μοτοσικλετών που κατοικούν στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην περιφερειακή ενότητα νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων και Θάσου, στη νήσο Σκύρο, Σαμοθράκη και Αμμουλιανή. Το ποσό αυτό θα πέσει στα 30 ευρώ εάν επιλεγεί κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

30 ευρώ θα λάβουν οι ιδιοκτήτες μοτοσικλετών με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα αν φυσικά ο δικαιούχος επιλέξει ψηφιακή κάρτα. Αν όχι το πόσο διαμορφώνεται σε 25 ευρώ. Σημειώνεται ότι κάθε όχημα ή μοτοσικλέτα μπορεί να δηλωθεί μόνον από ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Πώς γίνεται η αίτηση

Μέσω gov.gr και της εφαρμογής vouchers.grv.gr θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Εκεί ο δικαιούχος επικαιροποιεί τα στοιχεία του και συμπληρώνει τον αριθμό του τραπεζικού του λoγαριασμού.

Το σύστημα αντλεί αυτομάτως όλες τις πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη και το όχημα (π.χ. εισόδημα δικαιούχου, αν είναι ασφαλισμένο το όχημα, εάν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας).

Στην ειδική εφαρμογή εάν δεν επιθυμεί κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να κάνει αίτηση για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην οποία θα πιστωθεί το ποσό της ενίσχυσης.

Η διαδικασία για την έκδοση ψηφιακής κάρτας ή για την πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνει και στα ΚΕΠ, είτε με προσωπική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση.

Πότε πληρώνεται το Fuel Pass

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στον δικαιούχο εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Το ποσό που θα πιστωθεί στη χρεωστική κάρτα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από την αγορά καυσίμων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ταξί και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Η ψηφιακή κάρτα, δε, θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως τις 31 Ιουλίου 2026.

