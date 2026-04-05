Κανένα ψήγμα αποκλιμάκωσης δε διαφαίνεται στον ορίζοντα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε επίπεδο ρητορικής τόσο η πλευρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όσο και εκείνη του Ιράν κρατούν υψηλούς τους τόνους εξαπολύοντας απειλές.

Την ίδια ώρα στο πεδίο τα χτυπήματα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Από τη μία ΗΠΑ και Ισραήλ χτυπούν το Ιράν, ενώ οι IDF συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς και στον Λίβανο.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 4χρονο παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στη Χαρφάτα, ενώ σε άλλη επίθεση, στη συνοικία Τζνα της Βηρυτού, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 39.

Israel is now destroying entire villages in southern Lebanon. pic.twitter.com/zohyqdzF2m — Clash Report (@clashreport) April 5, 2026

Στην αντίπερα όχθη η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους στον Κόλπο και στο Ισραήλ.

Ένα επταώροφο κτίριο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο γυναίκες ηλικίας 77 και 38 ετών και ένα μωρό 10 μηνών, ενώ ένας 82χρονος ανασύρθηκε από τα συντρίμμια σοβαρά τραυματισμένος.

Israeli fire services say 3 people missing in Haifa following Iranian missile impact; rescue will take hours. pic.twitter.com/A6tLaiQ6mx — Clash Report (@clashreport) April 5, 2026

Απειλές και τελεσίγραφο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία σε 48 ώρες, «θα ανατινάξουμε ολόκληρη τη χώρα». «Αν συμβεί, συμβαίνει. Και αν δεν συμβεί, θα ανατινάξουμε ολόκληρη τη χώρα», είπε.

Ο Τραμπ στη συνέντευξή του στο ABC News είπε επίσης ότι δεν έχει αποκλείσει την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν. «Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο, αλλά δεν αποκλείω τίποτα», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν θα παρατείνει την προθεσμία για να δώσει στο Ιράν περισσότερο χρόνο για να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Έχουν άφθονο χρόνο για να συνάψουν μια συμφωνία. Δεν θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία. Όλη η χώρα τους έχει εξαφανιστεί».

President Trump said Sunday that if Iran doesn’t make a peace deal in 48 hours “we’re blowing up the whole country.” In a phone interview with ABC News’ Rachel Scott, Trump said he expects the Iranian government to make a deal in “days, not weeks.” https://t.co/uEx8mtzf8z pic.twitter.com/RFfPuJNsXo — ABC News (@ABC) April 5, 2026

«Θα ανατινάξουμε, όπως είπα, θα είναι η ημέρα της γέφυρας και θα είναι η ημέρα του σταθμού παραγωγής ενέργειας στη χώρα του Ιράν». Ο Τραμπ είπε ότι «πολύ λίγα» είναι «εκτός ορίων» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι θα περιλαμβάνουν πολιτικές υποδομές, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό».

«Η Τρίτη θα είναι ταυτόχρονα η ‘Ημέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας’ και η ‘Ημέρα της Γέφυρας’ στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!!» ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος στο μήνυμά του.

Οι Ιρανοί είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την κυριαρχία τους «με όλη τους τη δύναμη»

Στην αντίπερα όχθη, το Ιράν δηλώνει αποφασισμένο να υπερασπιστεί την κυριαρχία του μέχρι το τέλος. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε επίσης ότι οι Ιρανοί έχουν επιδείξει δέσμευση για την προστασία της «κυριαρχίας» και της «αυτοδιάθεσής» τους και θα συνεχίσουν να το κάνουν.

«Όσον αφορά τους Ιρανούς, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την εθνική μας ασφάλεια, την κυριαρχία μας με όλη μας τη δύναμη», είπε. «Έχουμε δείξει, όχι μόνο τις τελευταίες 37 ημέρες αλλά και σε όλη αυτή τη διάρκεια σχεδόν πέντε δεκαετιών, ότι οι Ιρανοί είναι πολύ πατριώτες και έτοιμοι να αντισταθούν [εναντίον] των εχθρών τους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι όλη περιοχή «θα αναφλεγεί» λόγω των ενεργειών του.

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τις εντολές του Νετανιάχου», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στα αγγλικά, ο Μοχάμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου αναφερόταν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. «Η μόνη πραγματική λύση είναι να σεβαστείτε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και να βάλετε τέλος σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι», πρόσθεσε.

Διέσωσαν τον πιλότο οι ΗΠΑ

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβεβαιώσει τη διάσωση του Αμερικανού αξιωματικού που αγνοούνταν μετά την κατάρριψη ενός F-15 πάνω από το Ιράν την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο διασωθείς πιλότος είναι τραυματισμένος σοβαρά με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει λόγο για μια «εντυπωσιακή επίδειξη γενναιότητας από τις Αμερικανικές δυνάμεις».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τη Δευτέρα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου από το Οβάλ Γραφείο για την επιτυχή επιχείρηση.

Ο αεροπόρος κρυβόταν για πάνω από 36 ώρες σε ορεινή περιοχή, ενώ αμερικανικά μαχητικά χρησιμοποιούσαν βόμβες για να κρατήσουν τις ιρανικές δυνάμεις μακριά από την τοποθεσία του και κομάντο των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ προσπαθούσαν να τον προσεγγίσουν.