Την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του στο Facebook έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο μετά τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ανάρτησή του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για έναν «άρρωστο» οργανισμό, που έχει πλέον απορροφηθεί από την ΑΑΔΕ.

«Η αληθινή ευθύνη κρίνεται στις στιγμές που αναμετριόμαστε με τις διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου, όπως και με τις δικές μας αστοχίες. Δύο στοιχεία που συναντήθηκαν, δυστυχώς, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ» έγραψε, επισημαίνοντας ότι πλέον οι αποζημιώσεις καθορίζονται ψηφιακά χωρίς να μεσολαβεί ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε δήλωση για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αύριο Μεγάλη Δευτέρα 6/4.

«Τα διδάγματα, ωστόσο, από αυτήν την αρνητική εμπειρία παραμένουν. Όχι μόνο για την πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη στήριξη των αγροτών μας. Αλλά και ως νέα αφετηρία για μία δυναμικότερη αντιπαράθεση της Πολιτείας με το «Βαθύ Κράτος». Γι’ αυτά, όμως, θα τοποθετηθώ πολύ αναλυτικότερα αύριο».