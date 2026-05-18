Μετρώντας αντίστροφα για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων (29/5), η αγωνία των μαθητών, και των γονιών, κορυφώνεται, για μια θέση στην Τριτοβάθμια Εξέταση.

Λίγες μέρες μετά την αυτοκτονία των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη, με τη μία να αναφέρεται στο αποχαιρετιστήριο γράμμα της στο άγχος και την πίεση των Πανελλαδικών, ο Ερυθρός Σταυρός δίνει συμβουλές σε όσους μπαίνουν στη μάχη των εξετάσεων.

Η κ.Ελένη Ηλιοπούλου, Ψυχολόγος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, συμμετείχε στη δημιουργία ενημερωτικού βίντεο με θέμα την αυτοφροντίδα, τη διαχείριση του άγχους και τη συναισθηματική υποστήριξη μαθητών και γονέων κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι συμβουλές

Στους μαθητές

Κοιμήσου καλά,

Φάε κανονικά,

Κάνε μικρά διαλείμματα κατά τη μελέτη,

Βγες για περπάτημα ή κίνηση μέσα στη μέρα και

Περιόρισε την υπερέκθεση σε άγχος και συγκρίσεις.

«Μπες στην αίθουσα με μια βαθιά ανάσα και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Έχεις ήδη καταφέρει πολλά» ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Στους γονείς

Αυτό που χρειάζονται περισσότερο τα παιδιά σας είναι η στήριξή σας. Δε χρειάζονται τέλειους γονείς, ούτε λύσεις για όλα. Χρειάζονται έναν ενήλικα που θα μείνει, που θα αντέξει το συναίσθημά τους, το άγχος ή την απογοήτευσή τους χωρίς να βιαστεί να το διορθώσει ή να το μειώσει

Ακούω περισσότερο από όσο μιλάω.

Αποφεύγω συγκρίσεις και πιεστικές ερωτήσεις. Μη ρωτάτε μόνο “διάβασες”. Ρωτήστε “πώς νιώθεις σήμερα”; Θυμίστε του “Είμαι εδώ για σένα ό,τι και αν γίνει”.

Γίνε το ασφαλές του μέρος

«Το άγχος είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι κάτι έχει σημασία για εμάς. Δεν χρειάζεται να το φοβόμαστε. Μπορούμε να το διαχειριστούμε» αναφέρει μεταξύ άλλων.