Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να βγήκε δημόσια για να εξάρει την, χωρίς απώλειες, στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά την οποία διασώθηκε ο Αμερικανός συνταγματάρχης, όμως το αφήγημα του Ιράν είναι διαφορετικό.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ενοποιημένης διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, η αμερικανική απόπειρα διάσωσης κατέληξε σε καταστροφή. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι κατέρριψαν τρία στρατιωτικά αεροσκάφη που διείσδυσαν στην περιοχή της Ισφαχάν, δύο ελικόπτερα Black Hawk και να μεταγωγικό αεροσκάφος C-130.

«Τα εχθρικά αεροσκάφη επλήγησαν και έχουν τυλιχθεί στις φλόγες», ανέφερε η Τεχεράνη, μεταδίδοντας μέσω των κρατικών ΜΜΕ εικόνες από συντρίμμια που καπνίζουν σε ερημική τοποθεσία.

Παράλληλα το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών στο νοτιοδυτικό Ιράν, χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για στρατιώτες ή αμάχους.

First video of the destroyed Black Hawk helicopters and C-130 military transport aircraft in Iran’s Isfahan pic.twitter.com/STJVCPm1eS — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) April 5, 2026

«Σώος και αβλαβής»

Λίγο νωρίτερα ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει μια τελείως διαφορετική εικόνα, ανακοινώνοντας με ενθουσιασμό την επιτυχή ανάκτηση του αξιωματικού οπλικών συστημάτων του F-15.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι ο αξιωματικός είναι «σώος και ασφαλής» και ότι η επιχείρηση, αν και περιελάμβανε σφοδρή μάχη, ολοκληρώθηκε χωρίς καμία αμερικανική απώλεια.

«Το γεγονός ότι μπορέσαμε να φέρουμε εις πέρας και τις δύο αυτές επιχειρήσεις, χωρίς ούτε έναν Αμερικανό νεκρό, ή έστω τραυματία, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχουμε επιτύχει συντριπτική Αεροπορική Κυριαρχία και Υπεροχή στους ιρανικούς αιθέρες» είπε, μεταξύ άλλων.