Η Δανάη Βορίδου έχει συλλέξει εμπειρίες και γνώση με σημαντικές συνεργασίες δίπλα σε διακεκριμένους σεφ και είχε ξεχωρίσει στην κουζίνα του Funky Gourmet, η οποία ήταν και η αφορμή για να δεθεί τόσο με τη Γεωργιάννα Χιλιαδάκη όσο και με την Ερασμία Μπαλάσκα, ώστε εδώ και καιρό να κάνουν όλες μαζί γαστρονομικά θαύματα στο Iodio. Η ένταση, η ταχύτητα και η αφοσίωση φαίνεται να είναι βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς της. Εμείς απολαύσαμε τον δυναμισμό της στη φωτογράφηση και τις απλές, άμεσες και αληθινές απαντήσεις της.

Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί σταθμοί στη ζωή και την καριέρα σας;

Οι σημαντικότεροι σταθμοί της ζωής μου είναι η γέννηση της κόρης μου, της Λυδίας, και σε επαγγελματικό επίπεδο το άνοιγμα του ΙΩΔΙΟΥ, που αποτελεί ένα νέο ξεκίνημα. Νιώσατε ποτέ ότι για να τα καταφέρετε θα χρειαζόταν να κάνετε διπλάσια δουλειά από ό,τι ένας άντρας;

Όχι. Ήθελα να δουλεύω διπλάσια από τους άλλους επειδή επεδίωκα να γίνομαι συνεχώς καλύτερη για τον εαυτό μου. Εισπράξατε κάποια άδικη συμπεριφορά ή άνιση μισθολογική προσέγγιση λόγω φύλου;

Ίσως στην αρχή της καριέρας μου, αλλά αργότερα φρόντιζα να επιβάλλω τη θέση μου βάσει ικανοτήτων και όχι λόγω φύλου. Υπάρχουν άντρες συνάδελφοί σας που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν ανισότητες στην κουζίνα, απλά τα πράγματα διαφοροποιούνται για τις γυναίκες όταν γίνονται μητέρες. Τι λέτε γι’ αυτό;

Όταν μια γυναίκα γίνεται μητέρα, αλλάζουν εννοείται οι προτεραιότητές της. Ωστόσο, παίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο το περιβάλλον εργασίας και η στήριξη που έχει η ίδια από την οικογένειά της. Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν σε γαστρονομικές ημερίδες και ακόμη πιο μικρό εκείνο που έχουν Michelin;

Στην Ελλάδα το ποσοστό παραμένει χαμηλό, κυρίως λόγω παλαιότερων στερεοτύπων και των απαιτητικών συνθηκών ενός επαγγέλματος που για χρόνια λειτουργούσε ανδροκρατούμενα. Ωστόσο, η γαστρονομία εξελίσσεται συνεχώς παγκοσμίως και δίνει ίσες ευκαιρίες σε όσους και όσες θέλουν να δουλέψουν σκληρά και να προχωρήσουν – ακόμη και σε διακρίσεις όπως τα αστέρια Michelin. Πώς βλέπετε τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία γενικότερα; Υπάρχει εξέλιξη;

Υπάρχει εξέλιξη και σημαντική βελτίωση. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις και ανισότητες που χρειάζονται δουλειά και συλλογική προσπάθεια, ώστε να υπάρχει πραγματική ισότητα σε όλα τα επίπεδα. Αντιμετωπίζετε πιο ανταγωνιστικά τους άνδρες στη δουλειά σας ή δεν σας απασχολεί το φύλο;

Σαν άνθρωπος είμαι πολύ ανταγωνιστική, απλώς επιλέγω να κρίνω τον καθένα βάσει των ικανοτήτων του και όχι με βάση το φύλο. Τι θα λέγατε σε μια έφηβη που ονειρεύεται να μπει στις κουζίνες;

Αν αγαπάει πραγματικά αυτό που κάνει, μπορεί να πετύχει τα πάντα. Να δουλέψει σκληρά, να είναι πειθαρχημένη και να έχει μεγάλη αντοχή. Ποια γυναίκα (εντός ή εκτός γαστρονομίας) σας έχει εμπνεύσει βαθιά και γιατί;

Με έχουν εμπνεύσει βαθιά οι γυναίκες από την οικογένειά μου. Μεγάλωσα με πρότυπα δυναμικών γυναικών που δουλεύουν σκληρά για την καριέρα τους – συνήθως πολυάσχολες γυναίκες της οικογένειας. Η γιαγιά μου, η μητέρα μου και οι θείες μου μου έδειξαν με το παράδειγμά τους την αξία της επιμονής, της πειθαρχίας και της αφοσίωσης στους στόχους. Από αυτές έμαθα ότι με θέληση και δουλειά μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. View this post on Instagram A post shared by IODIO (@iodio_athens) Έχετε νιώσει ποτέ ότι έπρεπε να «σκληρύνετε» τη συμπεριφορά σας για να σας πάρουν στα σοβαρά;

Ναι, κάποιες φορές. Τι αλλάζει σε μια κουζίνα όταν επικεφαλής είναι γυναίκα;

Δεν ξέρω, θεωρώ ότι η ηγεσία δεν έχει φύλο. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο χαρακτήρας, η φιλοσοφία και οι αξίες του ανθρώπου που ηγείται μιας ομάδας. Θεωρείτε ότι τα media αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις γυναίκες σεφ σε σχέση με τους άνδρες;

Τα media προβάλλουν κυρίως με βάση το influence, αλλά σίγουρα αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Συχνά δίνεται έμφαση στις γυναίκες στη προσωπική τους ζωή, στο πώς τα καταφέρνουν ως μητέρες, ενώ στους άντρες επικεντρώνονται κυρίως στην τεχνική και τις επαγγελματικές τους επιτυχίες. Πιστεύετε ότι οι βραβεύσεις που αφορούν μόνο τις γυναίκες βοηθούν ή αναπαράγουν τον διαχωρισμό;

Και τα δύο. Βοηθούν γιατί ενθαρρύνουν τη γυναικεία παρουσία σε χώρους που υπάρχει ανισότητα, αλλά αν δεν συνοδεύονται από γενικότερη ισότητα, δημιουργούν την αίσθηση διαχωρισμού. Όταν κοιτάτε τη μέχρι τώρα πορεία σας, τι σκέφτεστε και πώς νιώθετε;

Δεν θα άλλαζα καμία στιγμή της πορείας μου. Κάθε εμπειρία, καλή ή δύσκολη, έχει τη δική της σημασία στην εξέλιξή μου και με έκανε πιο δυνατή. Ποια είναι η μεγαλύτερη εσωτερική σας νίκη;

Να επιτυγχάνω τους στόχους μου και να παραμένω συγκεντρωμένη σε όσα πραγματικά θέλω, χωρίς να αφήνω τον φόβο ή τα στερεότυπα να με περιορίζουν.