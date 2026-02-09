5 το πρωί: Κρίση για Στάρμερ – Τι εδινε στην Κίνα ο έλληνας κατάσκοπος – Φούντωσε η μάχη στη Super League
Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Μόργκαν ΜακΣουίνι ανατρέπει τις ισορροπίες στο Λονδίνο και φέρνει τον Κιρ Στάρμερ αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη κρίση της μέχρι τώρα πρωθυπουργίας του, υπό τη σκιά των αποκαλύψεων για Μάντελσον και Έπσταϊν
Ο Έπσταϊν δημιουργεί πολιτικούς τριγμούς στη Μ. Βρετανία
- Η παραίτηση: Ο Μόργκαν ΜακΣουίνι, ο άνθρωπος που θεωρείται αρχιτέκτονας της εκλογικής επιστροφής των Εργατικών, παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά από αρχηγός του επιτελείου του πρωθυπουργού. Η αποχώρησή του έρχεται εν μέσω πολιτικών κρίσεων και αποκαλύψεων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο Γουεστμίνστερ για τη σταθερότητα της κυβέρνησης Στάρμερ.
- Τι προηγήθηκε; Ο ΜακΣουίνι βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων από βουλευτές των Εργατικών για τον διορισμό του Λόρδου Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ. Η υπόθεση αναζωπυρώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το αρχείο Έπσταϊν, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι η επιλογή ήταν λανθασμένη και να αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη.
- Πίεση στον Στάρμερ: Η παραίτηση πυροδοτεί ερωτήματα για το αν ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να επιβιώσει πολιτικά χωρίς τον βασικό του σύμμαχο. Με τις δημοσκοπήσεις να πιέζουν, τις εκλογικές αναμετρήσεις να πλησιάζουν και την αντιπολίτευση να μιλά για απόλυτη ευθύνη του πρωθυπουργού, το πολιτικό σκηνικό παραμένει εξαιρετικά εύθραυστο.
Τι διέρρευσε ο έλληνας σμήναρχος στην Κίνα
- ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες: Οι Αρχές διερευνούν πότε και ποια στοιχεία φέρεται να παρέδωσε ο κατηγορούμενος, έναντι αμοιβής, στον κινέζο «χειριστή» του, καθώς είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες ως αξιολογητής της Συμμαχίας. Εξετάζεται αν η διαρροή αφορούσε όχι μόνο ελληνικά αλλά και ΝΑΤΟϊκά δεδομένα, στο πλαίσιο κοινών στρατιωτικών δραστηριοτήτων.
- Ποινική διαδικασία: Πηγές του ΓΕΑ χαρακτηρίζουν την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ η απόφαση για προφυλάκιση ή επιβολή περιοριστικών όρων θα ληφθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Η προανάκριση διεξήχθη βάσει του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, ενώ η νομοθεσία προβλέπει ακόμη και έκπτωση από την ελληνική ιθαγένεια σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης.
- Είχε συνεργούς; Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ύπαρξης ενδιάμεσου προσώπου, το οποίο ενδέχεται να διευκόλυνε την αρχική επαφή ή τη συνέχιση της συνεργασίας με τον σύνδεσμο στο Πεκίνο. Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχουν τεθεί και δύο απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρονται να διατηρούσαν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα.
Σε κρίσιμη κατάσταση δίχρονη που βρέθηκε σε σιντριβάνι
- Μάχη για τη ζώη της: Σε σοβαρή κατάσταση και διασωλημένο σε ΜΕΘ νοσηλεύεται ένα δίχρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι στην Πλατεία Κύπρου, στην Καλλιθέα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς έμεινε ώρα χωρίς οξυγόνο.
- Τι συνέβη; Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί διέφυγε της προσοχής του πατέρα του και έπεσε μέσα στο σιντριβάνι. Περαστικοί έβγαλαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι του παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες και ΚΑΡΠΑ. Με τη συνδρομή περιπολικού, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 50 λεπτά.
- Προσήχθη ο πατέρας: Ο πατέρας του παιδού, υπήκοος Αλβανίας, προσήχθη στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και εξετάζεται από τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά πριν το ατύχημα, ο 25χρονος βρισκόταν μαζί με την κόρη του και είχαν πάρει σνακ από γειτονικό περίπτερο.
Πρόσκληση Τραμπ σε Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
- Πρόσκληση σε Ελλάδα και Κύπρο: Πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης σχετικά με τη δεύτερη φάση του σχεδίου ανοικοδόμησης της Γάζας, έλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αντίστοιχη πρόσκληση έχει σταλεί και στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με την Κύπρο να καλείται ως ιδρυτικό μέλος.
- 25 χώρες στο τραπέζι: Στο Συμβούλιο Ειρήνης αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά 25 κράτη, ανάμεσά τους χώρες που είχαν παρευρεθεί και στη συνάντηση του Σαρμ Ελ Σέιχ. Σύμφωνα με το Axios, η συνεδρίαση προγραμματίζεται να γίνει στην Ουάσινγκτον και θα επικεντρωθεί στον συντονισμό για την ανοικοδόμηση της Γάζας και τη σταθεροποίηση της περιοχής.
- Οι επιφυλάξεις της Αθήνας: Ο πρωθυπουργός έχει ήδη εκφράσει προβληματισμούς για τη μορφή της πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι κινείται εκτός πλαισίου αποφάσεων του ΟΗΕ. Πρότεινε περιορισμένη συμμετοχή μόνο στο σκέλος της Γάζας και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ενός νέου θεσμού ανταγωνιστικού προς τον ΟΗΕ.
Φωτιά στην κορυφή της Super League
- Πράσινο το ντέρμπι: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσάκης» με γκολ του Ταμπόρδα. Πολλές χαμένες ευκαιρίες είχαν οι ερυθρόλευκοι. Πριν τη σέντρα, οι δύο ομάδες τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7.
- Κερδισμένη η ΑΕΚ: Την ίδια στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είχαν πρωταγωνιστές τους τερματοφύλακές τους και έτσι κόλλησαν στο ισόπαλο 0-0. Αντίθετα, η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 του Πανσερραϊκού και ανέβηκε στην κορυφή της Super League με 48 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός με 46 και τρίτος ο ΠΑΟΚ με 45 και ματς λιγότερο.
- Αγωνία για την Βον: Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες η θρυλική Λίντσεϊ Βον πάγωσε τους θεατές όταν έχασε την ισορροπία της και έπεσε άτσαλα στο χιόνι. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υποβλήθηκε σε επέμβαση στο αριστερό της πόδι.
