Ο γκολκίπερ του Αρη σταμάτησε το βολ πλανέ του Πέλκα, αλλά λίγο αργότερα και ο Παβλένκα έσωσε την εστία του σε κεφαλιά του Φαμπιάνο, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί το τελικό 0-0.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το παιχνίδι του στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε τέσσερις κλασικές ευκαιρίες εκμεταλλευόμενος τα μεσοαμυντικά ζητήματα του Αρη, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, έμεινε άσφαιρος μετά από δύο μήνες και δέκα αγώνες και σκόνταψε στην προσπάθειά του για τον τίτλο.

Ο Αρης δεν κάλυψε το κενό του Μόντσου, ωστόσο ύψωσε μπλόκο στον αιώνιο αντίπαλο του, παραμένοντας αήττητη, αλλά χωρίς νίκη και στα τέσσερα φετινά ντέρμπι στο Κλεάνθης Βικελίδης

Αν πάντως λένε πως ντέρμπι χωρίς γκολ είναι φαγητό χωρίς αλάτι, στις καθυστερήσεις αποζημιωθήκαμε από δύο σπουδαίες φάσεις.

Οι χαμένες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ και ο κομβικός Αθανασιάδης

Ο ΠΑΟΚ πίεσε από την αρχή του αγώνα του Αρη, δοκιμάζοντας τις αντοχές του κεντρικού διδύμου στην άμυνα, καθώς ο Χόνγκλα δεν πατούσε καλά, έκανε λάθη και δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τους δύο στόπερ.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο ΠΑΟΚ δημιούργησε τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αγγίζοντας το 1.1 XGoals χωρίς όμως να βρίσκει δρόμο προς τα δίχτυα, εξαιτίας και της ετοιμότητας του γκολκίπερ Αθανασιάδη. Αντίθετα ο Αρης απείλησε ουσιαστικά μόνο σε μία φάση με τον Μορόν, καθώς δεν μπορούσε να έχει οργάνωση και αποτέλεσμα όταν έβγαινε στην επίθεση.

Προφανώς η αποχώρηση του Μόντσου ήταν ορατή για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ, αντίθετα ο ΠΑΟΚ δεν έδειξε να επηρεάζεται από τις απουσίες των Κωνσταντέλια και Μεϊτέ στην μεσαία του γραμμή.

Αλλος ρυθμός, λίγες οι φάσεις, αλλά φινάλε θρίλερ

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε και αυτό έγινε σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου, αλλά και με τις αλλαγές των δύο προπονητών. Ο Αρης δεν έκανε κλασικές ευκαιρίες για να φέρει σε δύσκολη θέση τον Παβλένκα, αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν είχε την ίδια ορμή που είχε στο πρώτο ημίχρονο και κάτω από την πίεση για να πάρει αποτέλεσμα στη μάχη για τον τίτλο.

Στις καθυστερήσεις όμως είδαμε τις δύο σπουδαίες αποκρούσεις των τερματοφυλάκων, που δεν επέτρεψαν να μπει γκολ!

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ (72′ Γκαρέ), Γένσεν (88′ Αλφαρέλα), Ντούντου (59′ Δώνης), Μορόν (59′ Κουαμέ).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο (54′ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεβ, Ζαφείρης (83′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπόντοβ (57′ Τάισον), Γιακουμάκης (83′ Γερεμέγεφ).